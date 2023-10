Miguel Ángel Domínguez: "Soy un clásico, soy abstracto y busco la atemporalidad"

Miguel Ángel Domínguez (Zaragoza es pintor, escultor y aparejador y también galerista con un espacio propio en Alberite de San Juan (Zaragoza, tierras del Moncayo), que dirige su hija Marta Domínguez Alonso, poeta y profesora. Ahora Domínguez, un clásico ya que se forjó en los grupos innovadores y críticos de los 70 y 80 expone en el Palacio de Congresos de Jaca una muestra organizada por el Ateneo Jaqués, en su décimo aniversario, que consta de dos partes: un homenaje al Grupo Pórtico, que se fundó en 1947 y se extinguió en 1951; la otra se centra en una de las pasiones de los últimos años del artista: ilustrar los versos de los poetas aragoneses a tinta china y tinta sepia, y confeccionar carpetas muy personales de asuntos literarios, como se puede ver también en su Casa-Museo del Espacio Huecha. Entre los elegidos figuran Manuel Forega, Sergio Gómez, la propia Marta Domínguez, Olga Bernad, Ángel Guinda, Francisco Uriz, Gabriel Sopeña, Angélica Morales, Almudena Vidorreta, Estela Puyuelo, etc.

¿Qué le debe Miguel Ángel Domínguez a Pórtico?

A Pórtico le debo lo que se debe a los maestros, a los maestros aragoneses: Santiago Lagunas, Fermín Aguayo y Eloy Laguardia.

¿Qué queda del joven artista de vanguardia que fue rompedor en los 70 en aquellos grupos plásticos, explorador de nuevas tendencias, rebelde?

Del joven vanguardista e incluso rebelde quiero creer que me queda todo. Como suele decirse, hasta el rabo es toro. Ahora sé mucho más de pintura, aunque creo que cada vez pinto peor.

¡Hombre! No diga eso. Imagínese que le creen.

Ja, ja, ja. En cuanto a la exploración de nuevas tendencias... no lo creo…

¿Ah, no? ¿Qué es lo que no cree?

Me explico. Soy un clásico, soy abstracto y busco la atemporalidad. No busco un arte funcional. Reivindico el trabajo manual, la buena pintura, no empleo nuevas tecnologías, pienso que al final quedará eso en el futuro frente a la Inteligencia Artificial.

Una pared con los cuadros inspirados en los poemas, que el autor incopora en parte al menos a su lienzo. Manuel Forega.

¿Cómo trabaja, cómo prepara sus materiales, cómo vive la abstracción?

Sigo indagando, sigo buscando mis pigmentos. Me sigo interesando, igual que siempre, por fabricar los colores. De la exposición de Jaca, aunque me ha gustado cómo ha quedado, he sacado como consecuencia que yo me considero más escultor que pintor. De la muestra de Jaca, hay algo que resaltaría, he traspasado el propio lienzo, me salgo del marco para atravesar hacia el umbral de la escultura. Pintar en el marco y que por fuera chorree la pintura es una manera de conseguir la tridimensionalidad.

"Reivindico el trabajo manual, la buena pintura, no empleo nuevas tecnologías, pienso que al final quedará eso en el futuro frente a la Inteligencia Artificial"

¿Qué le han dado la poesía y la literatura que los ha llevado constantemente, en series y dibujos, a su arte?

La poesía me lo ha dado todo. Busco la música de fondo que subyace en todo poema. Busco la esencia de todo el libro de poesía. Cada poeta tiene la suya. Cuando trabajo el poema intento sentir su calor, su temperatura, eso se traduce en imágenes y colores.

Tiene multitud de carpetas con ilustraciones.

Sí. Tengo unas 90 carpetas de poemas de poetas aragoneses pero también internacionales, sobre todo hispanoamericanos.

¿Qué diría que le da el arte?

Llevo más 50 años pintando, así que supongo que algo me dará el arte. Al menos la supervivencia, ja ja ja. No me imagino la vida sin pintar o hacer instalaciones. Todos los días voy a mi estudio a trabajar, es una necesidad vital.

Una de las piezas que parece un claro diálogo con Lagunas, Aguayo y Laguardia. Manuel Forega

¿Cómo se define como artista?

Creo que soy ante todo observador. Intento llegar al arte en esencia, en sentido puro, filosófico, quiero decir, arte por encima de las tendencias. Por eso trato de ser una esponja que absorbe todo, que estudia e investiga sin cesar.

Si mira al futuro, ¿qué le gustaría hacer?

Si la muerte me lo permite querría continuar trabajando. Si no me faltan las fuerzas, desearía crear obra de gran formato, cuadros y esculturas grandes.