Sonsoles Ónega, qué se siente el día después de ganar un millón de euros con el Premio Planeta

¿Cómo es el día (más bien horas) después de ganar un premio de la repercusión del Planeta, con su millón de euros de dotación económica? Sonsoles Ónega ha sido la última elegida para vivir esta experiencia tan extrema con su séptima novela, 'Las hijas de la criada'. Un libro que desembarcará en las estanterías de las librerías el próximo 8 de noviembre con una tirada inicial de 210.000 ejemplares, por los 90.000 del título finalista, 'La sangre del padre', del jovencísimo Alfonso Goizueta.

"Hemos dormido poquísimo, no es fácil conciliar el sueño después de tantas emociones", ha confesado la presentadora en un encuentro con los medios en el hotel Constanza de Barcelona. Desde que cerca de la medianoche del domingo fue anunciado el fallo del jurado, la vida se le ha acelerado todavía más. "Hasta hace un rato no he podido hablar con mis hijos. El pequeño estaba enfadado porque no se lo había contado antes. Con mi madre no he charlado y con mi padre (Fernando Ónega) apenas pude decirle: '¿Te lo esperabas?'. A lo que me replicó que no. Y, por supuesto, no he podido contestar a los miles de whatsapps que he recibido porque, si lo hiciera, no haría otra cosa", ha compartido.

El foco y las exigencias promocionales que supone el galardón literario mejor dotado del mundo ya comienzan a pesar sobre su espalda. Sus obligaciones diarias de lunes a viernes con el magacín vespertino que conduce en Antena 3 harán que muy probablemente tenga que realizar la habitual gira de presentaciones por toda España los fines de semana. "Ya estoy acostumbrada a sacar tiempo para escribir de donde no lo tengo y ahora se le añadirá esto. Pero soy muy concienzuda. De hecho, para mí la literatura es pura necesidad vital. Escribo para vivir. Y nunca pienso en los premios. El proceso de escritura de 'Las hijas de la criada' ha sido tan exigente y sufrido, me he abierto tanto en canal, que pensé que debía intentarlo en el Planeta, que tanto esfuerzo lo merecía. Eso sí, no se lo conté a nadie para no defraudar si no salía bien", ha aseverado.

A falta de que los lectores tengan el libro entre las manos, Ónega ha avanzado la trama: "La novela recorre casi un siglo de las azarosas vidas de la familia Valdés, que comenzó haciendo una fortuna con la sal a finales del siglo XIX, que emigró a Cuba para seguir enriqueciéndose con el azúcar y que regresó a Galicia para montar una conservera, La Deslumbrante. Entre otras muchas cosas, es la historia del mar en Galicia y de toda esa familia que está tocada por una venganza inicial consistente en que dos niñas que nacen el mismo día del mismo padre pero de diferente madre son intercambiadas en sus cunas, con todo lo que ello conlleva. Hay amor, desamor, traiciones... Otro hilo argumental es la importancia del papel de la mujer, que no era reconocido, sino más bien ocultado ". Galicia, la tierra de su padre, está omnipresente en el discurso de la presentadora. "Es un lugar siempre mágico e inspirador", ha apuntado.

El oficio y el alma de periodista no abandonan a Ónega en su faceta literaria. "Aunque la novela no está basada en hechos reales concretos, por deformación profesional procuro hacer retratos muy rigurosos. No me abstraigo de los hechos y de lo que ocurrió históricamente. Me gusta bucear en la historia como paisaje de mis personajes. Quiero que lo que cuento sea lo más creíble posible. Me preocupa que el lector me diga que me he equivocado en algún dato", ha aducido.

Finalista precoz

El escudero de Sonsoles Ónega en este viaje que emprenderán juntos a lo largo de los próximos meses es Alfonso Goizueta quien, con 23 años, es el escritor más precoz en ser finalista o ganador en las 72 ediciones del Premio Planeta. Una oportunidad que espera que le permita una dedicación exclusiva a la creación literaria. "Estudié Historia Política y Diplomática pero prefiero continuar por los mundos irreales de la ficción. Con lo que ha sucedido espero que dure mucho tiempo esta aspiración. Me divierte mucho escribir y no quiero que esto termine nunca. Espero aprovechar este guiño que me ha dado la vida y la editorial", ha expresado.

El madrileño, nacido en 1999 y educado universitariamente en Londres, ansía que su juventud sirva para contribuir a dirigir a las nuevas generaciones hacia la lectura. "Es cierto que mi generación suele desarrollar otras actividades, se lee menos. Yo, por ejemplo, soy totalmente lego en la tecnología. Ojalá que mi novela sirva para fomentar la lectura. Si lees, eres más libre", ha proclamado.

La novela que le ha valido el cheque de 200.000 euros es 'La sangre del padre', en la que se interna en un personaje tan fascinante como Alejandro Magno. Además de sus conquistas y fiereza en las batallas, se detiene en su interior, en su vertiente más humana y desconocida.