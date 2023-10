Javier Vázquez: “Yo suelo comparar la Ofrenda de Flores con el Camino de Santiago”

Javier Vázquez (Zaragoza, 1973) es locutor de radio (ahora en excedencia), presentador de numerosos actos y galas, animador cultural, actor y dramaturgo, y novelista. Durante más de quince años condujo con éxito el programa vespertino de Aragón Radio ‘Escúchate’. Y lo hacía como lo hace todo: con pasión, humanidad, ternura, complicidad y un inmenso sentido del humor. Un accidente inoportuno le ha conducido hacia otras latitudes. Por ahora.

¿Qué le dicen los Pilares que ya se nos van? ¿Se prepara para vivirlos, para sentirlos?

Las Fiestas del Pilar son uno de mis momentos favoritos del año. Durante dos décadas he tenido la suerte de poder contarlos en primera fila en la radio y eso es todo un privilegio. Pero el privilegio ahora es poder disfrutarlos sin prisa y junto a mi familia y mis amigos. El trabajo me los ha ‘robado’ demasiados años.

¿Desde cuándo le apasionan tanto, cómo se ha ido materializando esa fascinación?

Yo soy tremendamente zaragozano. Supongo que es una pasión que va cambiando. De pequeño, recuerdo ir a la Gran Vía a ver el desfile del pregón o el día que los cabezudos salían de mi colegio, el Joaquín Costa. Luego llegó el interés por las ferias, el salir con los amigos, los conciertos de Interpeñas… Y, ahora, es un disfrute más reposado y, sobre todo, de sentimiento de pertenencia a una ciudad que construimos entre todos.

Le he oído comentar y le he leído que más que los conciertos, le gusta lo tradicional. ¿Qué quiere decir, en qué se fija?

En esos actos populares que hacen latir la ciudad en la calle. Son esos momentos en los que nadie es forastero, en los que los zaragozanos nos convertimos en anfitriones orgullosos de nuestra esencia y nuestras señas de identidad y lo mismo le explicamos a un visitante cómo se llega al Tubo, que nos removemos al escuchar una jota o nos hacemos una foto con un desconocido porque le ha gustado nuestro traje en la Ofrenda.

Javier Vázquez con amigas en su primera salida a la Ofrenda de Flores, en 2013. Archivo Javier Vázquez.

O sea, las pequeñas cosas…

A mí, por ejemplo, me encantan los días previos, el entrar a la floristería de debajo de casa a encargar mi ramo y que alguien que espera en la fila me pregunte por qué quiero albahacas con los claveles, o ir a ver a mis amigas de San Jorge para comprar unas medias nuevas y acabar hablando con el resto de clientes del traje nuevo que se han hecho.

Un poco más y hace allí ya el programa de radio.

Sí, ja ja ja. También es bonito cuando alguien de fuera te pregunta y tienes la oportunidad de explicarle, por ejemplo, como me pasó el otro día viendo la Ofrenda de Frutos, que eso que tanto le llamaba la atención a la señora que tenía al lado era la Contradanza de Cetina. La verdad es que me gusta mucho esa sensación de sentimiento colectivo que generamos los zaragozanos en torno a los actos tradicionales que hacen ciudad.

¿Desde cuándo se viste? ¿Cómo cuida los trajes, cómo los elige, cuántos tiene?

Desde el año 2008. Siempre había tenido muchas ganas de hacerlo pero, en mi familia, nunca había habido tradición. Yo la inicié al año siguiente de fallecer mi madre. El 12 de octubre era su santo y su cumpleaños y salir en la Ofrenda y llevar mis flores a la Virgen del Pilar me hace sentirla otra vez cerca. Y, en cuanto a los trajes, comencé primero con un calzón y un chaleco, al año siguiente le añadí un blusón, que es una réplica del que lució un mozo de Samper el día de su boda, después me encargué un nuevo chaleco, una capa, unos zapatos, otros calzones, un sombrero… Lo que me gusta es saber bien qué prenda llevo y por qué la llevo.

El escritor, actor y locutor en la Ofrenda del pasado jueves. Archivo Javier Vázquez.

¿Qué significa la indumentaria, qué valores le otorga usted?

La indumentaria tradicional forma parte de nuestro patrimonio de lo cotidiano y es una forma de sentirnos orgullosos y de agradecer a nuestros antepasados lo que hoy somos. Yo sabía (y sigo sabiendo) muy poco de indumentaria, pero he tenido la suerte de tener muy cerca, primero a las hermanas Fandos y ahora a sus hijas Noelia y Natalia, que son quienes me han enseñado y me aconsejan siempre con mucha generosidad.

¿Qué le dice, a un hombre detallista, amante de la palabras y de las cosas, la Ofrenda? Son muchos los que elogian su elegancia en las redes, empezando por Corita Viamonte.

Pues muchas gracias a quienes lo hacen, me sonroja, la verdad. Solo puedo decir que intento vestir con el mayor respeto la ropa tradicional. Vuelvo a lo de antes: para mí lucir la indumentaria tradicional es sentirse orgulloso de quienes nos han precedido en el tiempo y ser conscientes de que, gracias a ellos, hoy somos lo que somos.

Esta multitud en las calles, los pueblos, los niños, los países, toda esa algazara gozosa, ¿cómo explica ese fervor, esa ilusión, qué le sugiere a un hombre de palabras?

Siempre he creído que hay tantas ofrendas y modos de vivirla como oferentes, y todas son igual de válidas. Sea por tradición, por devoción, por hacer ciudad, por recordar a quienes no están, por compartir unas horas entre amigos… Lo importante es formar parte. Yo suelo comparar la Ofrenda de Flores con el Camino de Santiago.

¡Hombre, no está mal! Es audaz y, de entrada, una frase feliz.

Creo que ambos trascienden lo religioso, sin olvidar que es su raíz. Pero, a lo largo de todos estos años, yo he caminado hasta la plaza del Pilar con gente que acababa de conocer, que quizá no volveré a ver nunca, pero que, durante ese camino, he sentido que me eran tremendamente cercanos porque estábamos compartiendo algo tan grande que supera lo personal y nos hace parte de un todo. Y luego está lo contrario. Tengo amigos, porque los considero amigos, que solo nos vemos habitualmente de año en año, al llegar el 12 de octubre, pero es una alegría inmensa reencontrarlos. No sé. Es difícil de explicar. Hay que vivirlo para sentir el latido tan especial que tiene Zaragoza ese día.

Desfile entre amigos en la Ofrenda de Frutos por la calle Alfonso. Archivo Javier Vázquez.

Hay dos cosas que no han salido hasta ahora en esta serie apenas: el Rosario de Cristal y la Ofrenda de Frutos. ¿Significan algo especial para Javier Vázquez?

Sí. En el Rosario de Cristal participo desde hace menos tiempo, pero es un momento muy íntimo, de recogimiento y de pensar en los que no están o en aquellos que están atravesando una situación complicada. Antes me gustaba verlo desde fuera por su estética, por su valor patrimonial, por esa combinación de destellos de tradición y devoción. Ahora, desde dentro, me llama poderosamente la atención el respeto y el silencio que lo acompaña. Y respecto a la Ofrenda de Frutos, recuerdo ir a verla con mi yayo Manolo siendo un crío. Hace unos años, la Casa de Teruel en Zaragoza me hizo el enorme regalo de nombrarme su Vaquillero de Honor y, ese año, tuve el privilegio de acompañarles en la Ofrenda de Frutos y nunca en la vida olvidaré la emoción de pasar ante la Virgen del Pilar, en su camarín, después de que, al entrar a la plaza, nos recibiera la escuela de jota de El Cachirulo cantando ‘Teruel’ desde el escenario de la fuente de Goya. Como zaragozano, muy zaragozano, pero enamorado de Teruel y de sus gentes acogedoras que siempre me han hecho sentir que son casa, aquel fue uno de esos momentos de emociones a flor de piel que no olvidaré en la vida.

Cuando dirigía y presentaba, en 2018, 'Escúchate', con varios invitados. Archivo Javier Vázquez.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos, y sé que está diciendo bastantes, esos dos o tres imágenes o instantes que tiene siempre frescos, a flor de emoción?

Ese momento que comentaba, al entrar en la Santa Capilla durante la Ofrenda de Frutos. También mi primera Ofrenda de Flores, que fui solo y a las siete y media de la mañana, o la primera después de la pandemia. Aquel año fue muy importante para mí porque fue justo después de nueve meses de convalecencia, tras el accidente que sufrí grabando un programa de televisión. No esperaba salir, porque aún había muchas restricciones por la Covid-19 y se elegía por sorteo a unas poquitas personas. Pero tuvimos la suerte de que mi amiga Irene fue una de las afortunadas y de que le permitían participar acompañada. Y otro recuerdo bonito que tengo es trabajando, cada vez que, durante la retransmisión de la Ofrenda de Flores en la radio, recibía un mensaje de alguien que nos escuchaba desde Hispanoamérica y que, a pesar de ser segunda o tercera generación de aragoneses que emigraron, transmitía en sus palabras una emoción y un sentimiento de pertenencia que ponía los pelos de punta y le daba sentido a mi trabajo. He tenido la inmensa suerte de tener a los mejores oyentes y de establecer con ellos una confianza que, ese día, se convertía en un vínculo muy especial y emocionante.

Ya que lo dice. Le ha tocado hacerlo durante 20 años, buena parte de ellos al frente del programa ‘Escúchate’ de Aragón Radio. ¿Cómo se cuenta la Ofrenda?

Con ilusión, con mucho cariño y un enorme respeto. Es un privilegio ver la vida pasar en butaca de primera fila. Y eso es la retransmisión de la Ofrenda de Flores: la vida que pasa ante ti. Puedes contar con determinados contenidos o con invitados que acudirán al estudio móvil que se instala en la plaza, pero es un día en el que todo puede cambiar porque son las emociones, la celebración y el sentimiento de pertenencia los que escriben el guión. Y eso es precioso (y más para alguien tan zaragozano como yo).

Es un fotógrafo muy activo en Instagram y en las redes. ¿Son los Pilares fotogénicos, lo es Zaragoza?

Tremendamente fotogénicos. La ciudad se viste de gala y la calle se convierte en un gran escenario. Desde el pregón a los fuegos del final de fiestas hay miles de momentos y lugares para hacer una foto bonita, especial, con significado. Lo importante es compartirlas en nuestras redes y que ayudemos a dar a conocer nuestra ciudad y nuestras fiestas. Los zaragozanos y los aragoneses somos los mejores embajadores de nuestra tierra.