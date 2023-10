Nito Pinilla: “¡A ver qué pasa en Miami con este ‘crooner’ aragonés!”

1973, Televisión Española. Miguel de los Santos presenta ‘La gran ocasión’, y por allí aparece a concursar un chaval de Illueca con un pedazo de voz. ¿Qué pasó?

Tenía 22 años. Con la canción empecé de niño, como infantico del Pilar. En el concurso pasé las pruebas de acceso, participé y quedé segundo. Aquello me hizo pensar que podía tener carrera profesional en la música. Luego conocí a mi futura esposa, me casé y a los 30 años cambié mi norte profesional hacia el ramo de la industria.

¿En qué ha centrado sus esfuerzos empresariales?

Siempre con mucho cariño a mi tierra, a Zaragoza, empezando por Illueca, donde nací, soy hijo de zapatero; sigo por Brea, donde me crié, y Tarazona, que tiene un sitio especial en mi corazón. He tenido durante años una empresa de equipos de protección individual y ropa técnica, ignífuga y antiestática: Proin Pinilla. Creamos dos centros especiales de empleo que ofrecen una salida laboral a personas con discapacidad, muy relacionada con la Fundación Down Zaragoza. Dejé la empresa hace dos años en manos de un grupo estadounidense, que ha mantenido a mi equipo directivo.

Esperanza, su compañera de vida, le animó a retomar con energía su pasión por la música.

Sí, así fue. Me apoyó cuando asumí el reto ‘Todos juntos por el rock and roll’, un proyecto increíble que unió hace algunos meses en cedé y deuvedé a varios pioneros del pop y el rock madrileño, a quienes me uní con todas las ganas del mundo. He ejercido de productor ejecutivo y además canto dos temas.El primero es ‘Todo tiene su fin’, de Los Módulos, a dúo con Helena Bianco y un arreglo orquestal maravilloso de Joaquín Torres, ha trabajado con Julio Iglesias, Rocío Jurado o Camilo Sesto. También hago ‘Emoción para otra emoción’, del propio Joaquín. Están Micky, Karina, Estíbaliz, Julián Granados, Abraira, Teddy Bautista, Miguel Ríos... Los beneficios, además, van para la Cruz Roja. Esperanza, por desgracia, no pudo ver la conclusión del disco: la perdí por el covid. Le debo todo.

El concierto de esta noche cuenta con Helena como invitada. Fue la cantante de Los Mismos.

Sí, y es la presidenta de los Pioneros Madrileños del Pop. Tiene una gran voz y será un placer tenerla en escena. Cuento además con una banda excelente, con Miguel Isac en la batería, José Luis Arrazola con las guitarras, Satur Rodríguez al bajo y Richi Martínez en los teclados.

Los pioneros zaragozanos del rock le tienen mucho cariño.

Ya lo creo, y yo a ellos. A Gabriel Villuendas, siempre con todos nosotros, los cantantes de la ciudad, pendiente de que se recuerde nuestro trabajo; Gavy Sander’s, gran amigo, y muchos otros. Santiago Sánchez, por ejemplo. Y no quiero olvidar el trabajo increíble de Rafael Castillejo, su recopilación de datos e imágenes, buscó hasta debajo de las piedras: cómo quiso a Zaragoza y a sus artistas. Quiero que unamos fuerzas con los madrileños y hagamos cosas: Santiago Sánchez y Pedro Pastor ya han hablado con Helena y con Pepe Bel… aragonés, por cierto.

En 2024 apunta a América. Miami, concretamente.

Así es. Llevo algunas canciones que he trabajado con Joaquín, una de ellas de Pablo Herrero, y voy a moverlas. ¡A ver qué pasa en Miami con este ‘crooner’ aragonés, que tiene muchas ganas de cantar!