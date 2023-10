Jon Fosse, el arte de decir con sencillez lo indecible y sus conexiones con Aragón

Para algunos Jon Fosse (Haugesund, 1959) era un Premio Nobel de Literatura esperadísimo. Se había anunciado su nombre, entre los favoritos, al menos desde 2014. La Academia Sueca dice que le otorga el galardón por sus "renovadoras obras de teatro y prosa que le dan voz a lo que no se puede decir".

Fosse es un escritor sumamente complejo que practica todos los géneros, incluida la literatura infantil. O más que complejo, es un autor que escribe con sencillez y que va directo al grano de asuntos complejos, como se ha visto en sus grandes libros publicados en España por De Conatus, por Nórdica y el sello zaragozano Arbolé, donde entregó la pieza teatral ‘Alguien va a venir’ (2001), que llevó al teatro Embocadura, bajo la dirección de Mariano Anós, y la presencia de dos actores como Javier Anós y Elena Gómez, que compartieron muchas obras en el Teatro de la Ribera, y Pedro Beitia, que hacía de testigo incómodo a los sueños de una pareja que se retira a vivir en una casa a la orilla del mar. La pieza la había traducido el fallecido Francisco Uriz -cónsul entusiasta e inagotable de la cultura nórdica con su esposa Marina Torres– y había ayudado a publicarla la Embajada Sueca en Madrid.

El editor Esteban Villarrocha recuerda la gestión del proyecto y evalúa al autor: “En el teatro que se hacía entonces en España, el minimalismo de Fosse era muy peculiar y no era comprendido. Para nosotros fue un reto poner en escena un texto del noruego, pero lo pasamos muy bien al juntar dos generaciones, la mía , de finales de los 50 y principios de los 60, y la de los hermanos Anós”, dice el editor y gerente de Arbolé. La pieza inicialmente se estrenó en el Matadero de Huesca y luego se representó, a partir del 18 de septiembre de 2022, en el Teatro del Mercado de Zaragoza.

La portada de la edición de Arbolé que Mariano Anós anotó y llevó al Teatro del Mercado. Archivo Arbolé.

Lectores, reseñistas, ecos

María Pilar Martínez Barca (Zaragoza), poeta, novelista y columnista de HERALDO, reseñó la pieza en diciembre de 2002 en ‘Artes & Letras’ y recordaba una frase de Fosse: “Lo que hace que el teatro pueda trascender la cultura y convertirse en arte es simplemente que se escucha en él una voz que nunca se había escuchado antes”. Y luego anotaba en su característico estilo: “Y un lirismo de fondo, más allá del lenguaje, en esa luz difusa y agradable de calidez de mar. De Kafka a Chejov o el mismo Ibsen. La casa es el espacio y al tiempo el interior. Se viene desde lejos a este lugar aislado, solitario y conjunto. Todo resulta denso e inquietante, el mirar a los ojos o el compartir un banco. Pero también sereno y familiar. Y el mar, como no hubiéramos soñado: 'No creí / que iba a ser así / Me lo había imaginado muy diferente'. Porque alguien, sin poder evitarlo, va a venir. El lenguaje se cuida hasta el extremo”. El volumen llevaba unas notas de dirección de Mariano Anós, que ha escrito tras conocer el nombre del nuevo Nobel de Literatura: “Una alegría el premio. Cuando lo estrenamos (en 2002) no lo conocía prácticamente nadie. El teatro, esa presencia, desaparece. Queda el libro”.

Otro crítico de ‘Artes & Letras’ como Pedro Bosqued ha frecuentado a este autor publicado por la escritora y editora gallega, del sello De Conatus, Silvia Bardelás, que tenía una gran amistad con el dramaturgo y cineasta zaragozano Alfredo Castellón Molina. “Nobel bien merecido, valioso y arriesgado. Rompe. Practica una prosa de vanguardia para contar lo que no concebíamos. Posee una exigencia vital que lo lleva más allá, como ejercicio y resultado, y logra crear escenas surrealistas que provocan y amplían el pensamiento del lector”. Bosqued reseñó aquí ‘El otro nombre’, uno de los tres volúmenes de ‘Septología’. Quizá la que más impresione de la narrativa de Jon Fosse sea 'Trilogía', publicada también por De Conatus, donde cuenta la historia y los sinsabores y las huidas de una joven pareja que va a tener un hijo y se enfrenta a un sinfín de situaciones hostiles.

Ana Alcolea, casada con un profesor noruego, Jorgen, pasa muchas temporadas en Noruega y conoce de primera mano a Jon Fosse. Dice: “Fosse es, además de grandísimo novelista, el dramaturgo más representado en el mundo después de Shakespeare e Ibsen. Y en novela, cuando uno creía que ya estaba todo hecho, llegó él y le dio la vuelta y una nueva dimensión. Literatura en estado puro y al más alto nivel. Jon Fosse escribe en 'nynorsk', que es el segundo idioma oficial de Noruega. La verdad es que los dos son muy parecidos”.

Ana recuerda, como hacemos hoy casi todos los que nos acercamos a este candidato, que “Jon Fosse dio cursos de escritura creativa cuando vivía en Bergen, y uno de sus alumnos fue Karl Ove Knausgård, el gran escritor que publica Anagrama y que tantos miles de lectores ha conquistado en el mundo. Ahora Fosse vive en la casa que Noruega destina de por vida a un artista. La casa está en Oslo junto al Palacio Real”. Ana Alcolea, muy emocionada con el galardón, apostilla: “Ha escrito ensayos sobre pintura. Y ese mundo lo refleja. Su idioma es como música. No utiliza puntos, sólo comas. Y expresa el interior como un todo del que fluye el pensamiento y las palabras con un ritmo casi musical, alejado de lo banal, de lo que el lenguaje podría tener de superficial. Va más allá. Su prosa es como una espiral que te lleva, te conduce, te envuelve”.

El Premio Nobel de Literatura Jon Fosse fue retratado así en Oslo. /Ole Berg-Rusten.

La Premio de las Letras Aragonesas amplía su percepción: “En mi opinión, es el mejor narrador que yo he leído en los últimos años. Sigue la estela de James Joyce, Thomas Bernhard y Samuel Becket, según él mismo dice. Te deja sin aliento, emocionalmente y casi físicamente también”. Sus indagaciones en su biografía reflejan otros detalles curiosos: "Sus padres tenían la tienda del pueblo. Él se fue de allí con 16 años. Era ya un niño excepcional y se marchó. Se sentía un 'outsider' en su pueblo. En el instituto sacó malas notas en lengua noruega. Casi no aprueba", declara Ana Alcolea.

Su voz, su lírica, próximas ediciones

La periodista Andrea Aguilar lo entrevistó en 2019 para ‘El País’. Conserva un recuerdo nítido y quiere compartirlo con Heraldo.es: “Tiene una voz muy personal, muy definida, escueta pero poética. Transmite la misma intensidad que su obra”. Ya sabemos que Jon Fosse es un ciudadano peculiar: fue luterano, más tarde se acercó a los cuáqueros y finalmente desembocó en el catolicismo, algo que pareció darle una cierta seguridad y lo alejó de los peligros del alcohol. Tuvo una infancia feliz y una adolescencia muy desdichada. A los doce años decidió que sería ser escritor o artista. Se dedicó a la música durante un tiempo, tocó el violín y la guitarra, pero luego abrazó la literatura.

Escribió un poco de todo, salvo teatro, que parecía alejado de sus intereses, y hoy casi es más conocido por la escritura para la escena, con algunos ecos de Ibsen (ganó ese galardón tan valioso muy joven, en 1996), que por otra cosa. España figura entre sus pasiones, especialmente Federico García Lorca, al que tradujo con la ayuda de varios diccionarios. También tradujo a Franz Kafka y a los clásicos griegos. Da la sensación de que hubo un tiempo que estuvo haciendo mano y ensanchando su campo de acción, explorando los territorios de la paradoja y la oscuridad.

Joven aún, con 64 años, pocos discuten su galardón. Y él confesó que le había dado pena que el gran poeta John Ashbery se hubiera muerto sin lograr el Nobel. Estos días, Nórdica y De Conatus publican de modo conjunto un libro breve suyo: ‘Mañana y tarde’, vertido por sus traductoras habituales: Cristina Gómez-Baggethun y Kirsti Baggethun. El argumento se resume así: “Nace un niño que se llamará Johannes. Muere un anciano llamado Johannes. Entre estos dos puntos, Jon Fosse nos da los detalles de toda una vida, condensados con gran belleza (…) ‘Mañana y tarde’ es una obra sobre el hermoso sueño de nuestras vidas”.

Random House anuncia que publicará cinco obras suyas, cuatro de ellas inéditas en lengua española. ‘Melancolía I’ y ‘Det er Ales’ serán los dos primeros títulos que se sumarán al catálogo, antes de final de año. A estos les seguirán ‘Melancholia II’, ‘Kvitleik (A Shining)’ y el libro de relatos autobiográficos ‘Scenes from a childhood’ (Prosa frå ein oppvekst).