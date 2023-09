José Antonio Duce: "La censura me recortó una escena y Fraga me echó de su despacho"

A finales de 1961 un grupo de jóvenes aragoneses (Julián Muro, Víctor Monreal, José Antonio Duce, Emilio Alfaro y José Luis Pomarón) tenían un sueño común, convertir Zaragoza en la tercera capital del cine en España. Y crearon la productora Moncayo Films (1962-1968), cuyo mayor éxito fue ‘Culpable para un delito’, dirigida por José Antonio Duce. La Institución Fernando el Católico acaba de publicar un libro de Víctor Lahuerta en el que repasa todos los pormenores de la película, rodada en Zaragoza en 1966. La edición, presentada ayer, es también, un merecido homenaje a Duce, zaragozano de 1933 y figura clave en la fotografía aragonesa de las últimas décadas.

A usted no. ‘Culpable para un delito’ pasaría la censura sin mayores problemas.

No, no. Fraga me echó de su despacho en el ministerio. Al final de la película había una escena en la que unas artistas asiáticas interpretaban un número que se llamaba ‘El palo femenino’, que consistía en contorsionarse y pasar por debajo de un palo colocado a poca altura del suelo. La censura cortó esa escena y fui a ver a Fraga a su despacho en la planta 9 del ministerio. «Don Manuel, este número se representa todos los días en el Oasis», le dije. Y recuerdo lo que me contestó: «Oye, maño, no es lo mismo el público que va a un teatro, culto, erudito, universitario, que el del cine, que en su mayor parte son obreros que van a calentarse un rato». Le pregunté si había estado alguna vez en elOasís y me respondió que ya no había más que hablar. Y me echó.