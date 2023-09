Javier Lafuente, editor: “El Real Zaragoza es una de esas pasiones que dan sentido a la vida”

¿Qué llevó a un periodista deportivo a ser editor?

Yo pensaba seguir siendo periodista deportivo por muchos años, pero en mayo de 2008 ocurrió lo impensable: el Real Zaragoza de Diego Milito, Oliveira, Aimar, Ayala, Sergio García y Gabi bajó a Segunda. Aquel desastre dejó herido de muerte al diario ‘Equipo’, donde yo había estado once años, y que desapareció pocos meses después, porque era insostenible para un diario deportivo. Después de dos incursiones más en el periodismo, pensé que lo que más me atraía era crear una editorial para seguir escribiendo y para publicar a autores nuevos.

¿Qué quería hacer, qué tipo de editorial había pensado?

Todos los libros que había escrito hasta entonces (sobre el Real Zaragoza, Bagüés -mi pueblo-, la veterinaria, los deportistas aragoneses) tenían que ver con la Historia, así que no tuve que pensar demasiado en lo que quería hacer. En 2010, cuando trabajaba en el grupo editorial Asís, mi amigo Jacob Gragera me propuso que escribiéramos juntos un libro sobre el centenario del pantano de La Peña. Me pareció que sería la primera piedra perfecta para crear una editorial dedicada a la historia de Aragón.

Y lo hizo.

Sí. Poco antes de publicar el libro ('El Siglo de La Peña'), en septiembre de 2013, ya tenía decidido incluso el nombre: Doce Robles, en honor a una novela que me fascinó casi de niño y a una película que me apasionó de joven, 'Lo que el viento se llevó'. El 26 de septiembre de 2013 presentamos oficialmente la editorial.

Hace diez años exactamente. ¿Cómo fue el primer libro, lo recuerda?

Tuvo una gestación larga, porque había que investigar el origen del pantano, estudiar el contexto del siglo XIX, analizar la política hidráulica de la época, conocer a los grandes personajes (Jordana, Castellano, Gasset, Bello…) de aquella épica obra, encontrar las magníficas e impagables fotos y muchísimos documentos que se ocultaban en el archivo del sindicato de regantes, repasar la prensa de muchas décadas… Fue apasionante, pero nos llevó casi tres años.

¿De qué títulos se siente especialmente satisfecho?

Me resulta imposible responder a esa pregunta. Cada libro tiene una historia propia: reuniones con los autores, discusiones, amistades, momentos muy divertidos, viajes por Aragón, a Madrid, Valencia o Barcelona, repasos, correcciones, presentaciones… Me siento orgulloso de haber forjado una buena amistad con muchos de mis autores. Recuerdo con especial cariño los primeros (el ya citado ‘El Siglo de La Peña’, ‘La Corona de Aragón. Manipulación, mito e historia’, de José Luis Corral; ‘Magníficos’, del periodista deportivo Rafael Rojas; ‘Guía para entender la música moderna’, de Esther Lafuente…) porque entonces era un editor que tenía que aprender paso a paso. Pasar de periodista a editor era como descubrir un tesoro en cada libro que emprendía. Pero he de aclarar que esa pasión no ha desaparecido.

Javier Lafuente (a la derecha) con uno de sus autores de mayor éxito: el historiador Pedro Ciria. A. C. /Heraldo.

¿Cuáles han sido los 'hits' de Doce Robles?

‘La Corona de Aragón. Manipulación, mito e historia’, de José Luis Corral, fue el segundo libro que sacamos y sigue siendo el más vendido de Doce Robles. Cuando lo presentamos el 23 de abril de 2014, José Luis firmaba ejemplares nada más bajar del autobús. ‘El Canfranc. Historia de un tren de leyenda’, de Alfonso Marco, fue otro gran éxito, como ‘Libertarios de Aragón’, de Agustín Martín, ‘Radiografía de una pasión’, de Jesús Villanueva, o ‘Reinas, damas y señoras’, de Anabel Lapeña y Ana Segura.

Para entonces, cuando salió este último, ya había creado una de sus apuestas: esa prolongación hacia la Historia de Aragón novelada.

Sí, sí. En 2016 iniciamos la colección de novelas de La Historia de Aragón en Novela, y muchas de ellas van por la cuarta, la quinta o la sexta ediciones. Fuera de esa colección, las novelas ‘Zaragoza’, de Santiago Morata, ‘Batallador’, de Alejandro y José Luis Corral, ‘La inocencia del cruasán’, de Pedro Ciria, o la más reciente, ‘El secreto de la catedral de Jaca’, de Domingo Buesa, han sido y son memorables. A mí me enorgullecen estos libros, pero también haber publicado la única novela de Eloy Fernández Clemente, ‘El portugués’, la primera de nuestras novelas, sobre Oliveira Martins, el Costa luso, ‘La amante del general’, de Javier Fernández, ensayos que no verían la luz sin una editorial dedicada a historia o haber convertido en novelistas a historiadores, profesores o incluso músicos.

Usted es uno de los biógrafos clásicos, con Pedro Luis Ferrer, Ángel Aznar o Ricardo Gil, entre otros, del Real Zaragoza. Explíquenos su apuesta por las diferentes monogrfías sobre el club, ¿qué busca ahí?

El Real Zaragoza es una de esas pasiones que dan sentido a la vida. Y todo lo que yo pueda hacer para transmitir esa pasión entre los aragoneses lo seguiré haciendo. Como autor, he escrito un par de libros sobre mi equipo. Como editor, he publicado ‘Magníficos’, ‘Zaraguayos’, de Rafael Rojas, y la citada ‘Radiografía de una pasión’, del doctor Villanueva. Habrá más libros e incluso puedo anticipar que el próximo año sacaremos la primera novela dedicada exclusivamente al Real Zaragoza.

"Creamos un premio de novela histórica. Habrá unas bases del concurso al que podrán optar novelas que relaten episodios de la historia de Aragón o que hablen de épocas o personajes de la historia de Aragón"

Bueno, el sello no se para. Cumple diez años y lo celebra por todo lo alto en la Aljafería y con un libro muy esperado…

Supongo que se refiere a ‘Más Birras. Del barrio a la leyenda’, del poeta y cantante Jorge Martínez. Lleva prólogo de Enrique Bunbury y epílogo de Santi Rex. Estoy muy contento.

Dentro de unos días, Doce Robles presentará la biografía de Más Birras, escrita por el poeta y músico Jorge Martínez. Doce Robles.

Ha anunciado algo más: la creación de un premio de novela histórica.

Sí. Llevo mucho tiempo trabajando en ello. Habrá unas bases del concurso al que podrán optar novelas que relaten episodios de la historia de Aragón o que hablen de épocas o personajes de la historia de Aragón. Podrá optar cualquier escritor que se ajuste a esas condiciones (Historia, Aragón, hechos relevantes) y a las características de la colección La Historia de Aragón en Novela: 380.000 caracteres como máximo. Los premios (pueden ser de uno a tres) consistirán en la publicación de la novela con nuestra editorial, aunque también habrá regalos muy especiales, que tendrán que ver con algunos de los títulos que hemos sacado en estos años.