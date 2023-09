GP Ediciones cierra la trilogía de Labordeta en tebeo con su inmersión en la España vacía

“La Fundación Labordeta está sucia por fuera, le han hecho muchas pintadas, pero bien llena de proyectos por dentro”, decía ayer su directora Paula Labordeta en la sala de columnas del Casino Mercantil, actual sede de la Fundación Caja Rural, durante la presentación del cómic ‘¿A dónde vas Labordeta’ (GP Ediciones en coedición con la Fundación Labordeta), la tercera entrega de una serie con el músico, profesor, escritor, político y presentador como protagonista. Paula recordó que ayer era un día especial. Y tan especial. “No sé mucho de fechas, pero tal día como hoy fallecía José Antonio Labordeta y lo tenemos aquí muy presente, muy vivo”. José Antonio Labordeta nació en 1935 y falleció el 17 de septiembre de 2010, hacía ayer trece años. Paula codirigió con Gaizka Urresti el documental sobre el cantautor que ganó el Goya.

El escritor y periodista de HERALDO Antón Castro condujo la presentación ante más de un centenar de personas. El nuevo director general de Cultura de Gobierno de Aragón Pedro Olloqui quiso “acompañar a la familia Labordeta y a Juana de Grandes en un acto tan importante como este”, diría, y permaneció durante una hora entre Juana y Ángela Labordeta, hija de Labordeta y Juana, periodista y escritora y coguionista, con Miguel Mena, del documental ‘Labordeta. Un hombre sin más’, que pasó hace unos días Aragón TV con un gran éxito y mucha emoción.

Daniel Viñuales recordó que él no había conocido a Labordeta y que el proyecto surgió en una feria del libro. Concretó que había contado con el apoyo de la Fundación Labordeta y “por eso me tiré a la piscina. Nos hemos entendido a las mil maravillas”. Y lo hizo por partida doble: como editor, desde Gp Ediciones, el sello que dirige con su compañera Sara Perales, y como guionista. Explicó por qué ha elegido a San Lamberto como compañero e interlocutor de Labordeta, un detalle que le sirve en los tebeos de arranque o modo de presentación, con bastante humor, de cada historia. “Viene de mi época de ‘scouts’ y de algunas canciones que oíamos como aquella que dice: ‘Arremójate la tripa’… El nombre de Lamberto se impuso, no dejó de parecerme simpático ese personaje que lleva la cabeza entre las manos, es puro surrealismo aragonés, y decidí situarlos a ambos en el cielo”. Un cielo lleno de grandes personajes aragoneses, entre ellos, por citar algunos desaparecidos recientes o de los que se habla mucho, Joaquín Carbonell, Mauricio Aznar o Félix Romeo. El historiador Eloy Fernández Clemente y el humorista Chefo ha sido incorporados como personajes en el desarrollo de la nueva entrega.

‘¿A dónde vas Labordeta?’ cuenta cómo se gestó, cómo se rodó, cómo se vivió la serie de TVE ‘Un país en la mochila’: se grabaron 29 capítulos, desde 1995 a 2000, y se empezó con El Maestrazgo.

En la intervención de todos quedó clara que al autor del ‘Canto a la libertad’ le interesaban los seres humanos, quería conocer de cerca sus historias, sus zozobras, y siempre andaba por ahí en busca de color, de humanidad, de emoción, de relatos de la vida. Viajó en todo tipo de vehículos, le tenía miedo a los perros y probó casi cualquier licor o comida con humildad y alegría. “Aunque a veces le diesen no precisamente viandas ricas o de calidad”, apuntó Paula con humor. Y recordó las cosas jocosas que le pasaban: una anciana a la que le intentaba explicar el método de grabación, le soltó: “Sí, hombre sí, el plano y contraplano”. Y alguien, ante la necesidad de repetir una escena, le disparó con enojo: “Pero, ¿sois tontos o qué? Ya os he contestado a eso varias veces”. El humor está en el cómic en todas partes, hasta en el cielo con Isabel de Portugal o Violante de Hungría.

Una de las páginas dedicadas al cielo aragonés: Chomón, Sender, Félix Romeo, Carbonell, Mauricio Aznar, Basilio Paraíso, Raquel Meller, María Moliner, Goya y Buñuel, Cajal... GP/Azagra/Revuelta.

La parte gráfica del cómic, como en los anteriores volúmenes, la desarrollan Azagra y Encarna Revuelta. “Es cierto que hay muchos Labordetas. Yo fui alumno suyo como Federico Jiménez Losantos, y me hacía salir mucho a la pizarra. Tuvimos bastante relación. Un día le dije que no tenía sus discos, que lo oía siempre en casete; vino a Barcelona y me los trajo todo. Yo no soy retratista ni caricaturista, me dejo ir, con mis dibujos toscos. No me gusta la perfección. Voy a mi aire”, dijo sobre su forma de trabajar. Y Encarna explicó que, conoció y admiró a Labordeta, le da color al trabajo de su marido, “y cuando no sé mucho por donde tirar le pregunto. Y avanzo. Si él me dice que lo pintaría de gris, me dejó llevar por mi propia intuición”.

El cómic, lleno de humor , de ternura y de homenajes, incorpora una viñeta de cada uno de los lugares a los que iba a Labordeta. Allí salía a capturar personajes e historias con sus armas: la sinceridad, la humanidad, la empatía y el hecho sustancial de sentirse pueblo. Un ciudadano como cualquiera.