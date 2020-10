El cómic ‘Señoría Labordeta’ recuerda la etapa del cantautor aragonés en el Congreso

Decir que la etapa de Labordeta en el Congreso es de tebeo suena un tanto frívolo, aunque desde ahora es totalmente cierto. La Fundación José Antonio Labordeta y GP Ediciones presentan hoy (19.30), en el espacio Mariano Cariñena del Teatro Principal, ‘Señoría Labordeta’, un cómic basado en el libro de Labordeta ‘Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados’.

Este segundo cómic sobre la vida y la obra del cantautor aragonés, tras ‘TeBeO Labordeta’ (GP Ediciones, 2018), consta de 96 páginas y cuenta con guión de Daniel Viñuales, dibujos de Carlos Azagra y color de Encarna Revuelta. La obra ilustra la etapa de José Antonio Labordeta en el Congreso (2000-2008) con una visión humorística y muy humana.

El cantautor y escritor aragonés fue diputado de CHA durante dos legislaturas marcadas por un convulso y difícil periodo para España y sí, también refleja su célebre frase de su intervención en la tribuna del Hemiciclo el 5 de marzo de 2003: «¡A la mierda!».

‘Señoría Labordeta’ está prologado por Juana de Grandes, viuda de José Antonio Labordeta, e incluye un epílogo escrito por Paco Pacheco, quien fue secretario de Labordeta en el Congreso.

Adaptación gráfica

El proyecto de adaptar gráficamente ‘Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados’ «surge por idea de Paula Labordeta, directora de la fundación. El anterior cómic, ‘TeBeO Labordeta’, tuvo mucho éxito y, viendo las posibilidades que tiene el medio para contar historias, le pareció que era oportuno que los años que estuvo su padre en el Congreso tuvieran una especial atención», cuenta Daniel Viñuales, guionista de la obra y editor, junto a Sara Perales, de GP Ediciones.

De esta manera, la vida y la obra del Labordeta cobra nueva dimensión y su figura sigue recordándose diez años después de su muerte. «El cómic es un medio estupendo para contar historias, sobre todo cuando quieres enseñarlas de una manera ágil y amena para llegar a más público y así mantener viva la llama del recuerdo de José Antonio», añade.

La publicación narra en tono de humor las viviendas de Labordeta a su llegada al Salón de Sesiones y al «Madrid de la corte». «Aterriza allí, en un Congreso de los Diputados con mayoría absoluta del Partido Popular de José María Aznar. Llegaron los atentados del 11-S, la Guerra de Iraq, los atentados del 11-M… la verdad es que le tocó una época bastante agitada», recuerda Viñuales.

El guionista señala que la visión de Labordeta sobre aquellos acontecimientos «se acerca más al punto de vista que pudiéramos tener cualquiera de nosotros que al de un político. Una de las anécdotas que contamos es que cuando José Antonio daba una rueda de prensa o aparecía por los pasillos de prensa en el Congreso todos los periodistas salían a hacerle preguntas porque él hablaba con claridad y sin echar balones fuera, a diferencia de muchos políticos».

Para Viñuales, el reto de trasladar al cómic el libro de Labordeta ha sido una labor que, en alguna ocasión, ha entrañado cierta dificultad, ya que «había que utilizar otro hilo argumental y para ello ha sido clave la colaboración de Paco Pacheco, que me ha contado infinidad de anécdotas e historias que no salían en aquel libro. Algunas de ellas las hemos puesto en el cómic, pero me he basado sobre todo en ‘Memorias...’ y en las charlas con Paco Pacheco», explica.

‘Señoría Labordeta’ es una de las publicaciones editadas para conmemorar el X aniversario del fallecimiento de Labordeta. Además, la fundación trabaja en el documental que dirigen Gaizka Urresti y Paula Labordeta, con guión de Miguel Mena y Ángela Labordeta y está previsto celebrar los VI Premios José Antonio Labordeta, en noviembre en el Teatro Principal de Zaragoza.