David Francisco: "Florbela sufrió y gozó. Y convirtió su existencia en belleza y literatura"

Podría decirse de Florbela Espanca, nacida Flor Bela Lobo, que es la gran poeta romántica portuguesa, aunque sea un tanto rezagada. Nació en 1894 y se suicidó en 1930. Se casó tres veces, fue maestra y vivió una vida desafortunada. Le persiguió la incapacidad de ser madre y sus versos, apasionados e intensos, de una belleza viva y carnal, de una sensualidad hecha de fuego, fueron contemporáneos de la obra de Fernando Pessoa y Mario de Sá-Carneiro, entre otras. Ella no fue vanguardista, pero sí una pionera del movimiento feminista de Portugal. David Francisco traduce las páginas conmovedoras de su ‘Diario del último año’.

¿Cómo definiría a esta mujer?

Florbela Espanca fue, esencialmente, poeta. A nivel estético y formal eligió el soneto, pero en su tono había una intensa exaltación vital, un panteísmo emocional repleto de imágenes muy delicadas sobre la memoria, la naturaleza, el tiempo o la identidad, en ocasiones con algo de erotismo, de seducción. Vivió entre lo etéreo de la palabra y el arrebato de la carnalidad.

Por ponerla en contexto: ¿qué le debería a las versiones de 69 sonetos de Ángel Guinda en Olifante? ¿Le había seguido la pista desde entonces?

Desde luego esa antología, ‘Las espinas de la rosa’, fue una de las primeras publicaciones de Florbela en nuestro país, y muchos descubrimos su figura gracias a ese libro. Mi cercanía con Ángel Guinda, además, hizo de Florbela una presencia igualmente cercana; él la tenía siempre muy presente. Con el tiempo fui descubriendo el resto de su obra más allá de la poesía: sus relatos, su teatro y su diario.

¿Qué le interesó de ella: su poesía, su dolor constante, su saudade, su suicidio?

Me interesa su obra y me interesa su figura, por lo adelantada que estuvo a su tiempo en asuntos como el amor, la religión, las emociones, la liberación afectiva o las reivindicaciones sociales. Es una de las escritoras más importantes y queridas en Portugal (hoy en día, por ejemplo, sus poemas son letras de fados), y aquí en cambio es muy poco conocida; me interesa también tender la mirada hacia el país vecino.

¿Pondría a esta mujer en ese pelotón de poetas geniales, a la vez mujeres suicidas: Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Assia Wevill, que no hallan su sitio en el mundo?

Es evidente que Florbela, en un momento determinado, como esas autoras que menciona, se vio sobrepasada por sus circunstancias, sus emociones, por su propia vida. Nunca pudo superar la muerte de su hermano, presuntamente también por suicidio, y eso la sumió en una profunda depresión que la llevó al fatal desenlace de su propio suicidio en 1930.

Fue una pionera de su tiempo, en hábitos sociales (se casó tres veces) y a la vez fue una rezagada, contemporánea de Pessoa. ¿Cómo vivió esa contradicción?

Efectivamente transitó por una contradicción constante, entre su forma de ver el mundo, de escribir, de entender las relaciones humanas, y la época que le tocó vivir. Se casó tres veces y se divorció otras tantas, defendió la independencia y la igualdad de las mujeres, fue pionera de los movimientos feministas en Portugal, asistiendo a grupos y asambleas, y se relacionaba con los círculos literarios. Fernando Pessoa llegó a decir de ella "alma soñadora, / ¡hermana gemela de la mía!".

Perdone. ¿Fue, ante todo, una sufridora o no la entendieron los hombres en el amor?

Sufrió, sí, pero también gozó. A pesar de ello y de su final supo convertir sus experiencias en belleza, en poesía, en literatura.

¿Qué le atrajo de este diario, qué diría que contiene?

Este diario recorre prácticamente su último año de vida. Comienza a escribirlo el 11 de enero de 1930 –casi parece un propósito de año nuevo–, las primeras entradas son extensas y constantes; a partir de febrero se empiezan a espaciar y a reducir; hacia el verano ya apenas escribe una línea o dos cada vez, y finaliza en diciembre, poco antes de morir justo el día que cumplía treinta y seis años. La última entrada dice: «¡Y no hayan gestos nuevos ni palabras nuevas!». Se sabe que en esos meses pasó la peor etapa de su depresión y que, incluso, tuvo alguna tentativa previa de suicidio.

Dice "no tengo fuerza, no tengo energía, no tengo coraje para nada". ¿Solo buscan el sentido de la vida los poetas y los neurasténicos?

También dijo "vivir es no saber que se vive". Pero consiguió actualizar y traer a su época postulados del Romanticismo, persiguiendo inquietudes que, en el fondo, han sido esenciales para el ser humano desde siempre: el amor, el paso del tiempo, el poder de la palabra, el autoconocimiento.

¿Cómo explica su lenguaje, su intensidad, su dramatismo y su aspiración a la belleza total?

Alcanzar la belleza a través del lenguaje creo que debería ser la aspiración de toda persona que se dedique a escribir. Florbela Espanca, desde luego, fue un ejemplo de cómo transformar el dolor en algo hermoso y dejar constancia de ello. Tal vez sea esa una de las funciones de la literatura, de todo arte: compartir los pesares para que duelan menos, para acompañarnos y entendernos incluso a través del tiempo. Otra cita de su ‘Diario’: "Vivir no es parar: es continuamente renacer".