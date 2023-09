Marcelo, de Buenos Aires al Vive Latino gracias a la radio

Marcelo Orlandi, un joven argentino de 21 años, llegó el miércoles a la capital aragonesa procedente de Buenos Aires para disfrutar el Vive Latino. «Es la primera vez que salgo de Argentina y estoy disfrutando mucho con el festival y con la ciudad. Es la primera vez que vengo a España, y me va a dar tiempo de conocer Zaragoza, recorrerla, y luego iré a Madrid tres días», comentaba el viernes antes de entrar al recinto del Vive Latino. Procede del barrio de La Paternal de la ciudad porteña y vive a ocho cuadras de la cancha del Argentinos Juniors, el equipo en el que Maradona debutó en primera división, y que hasta el mes pasado entrenaba el exzaragocista Gabriel Milito.

El pasado julio, Marcelo resultó ganador de un concurso radiofónico de la emisora La 100 cuya recompensa era, precisamente, viajar a Zaragoza para disfrutar del Vive Latino España. Se alzó con el premio tras responder a varias preguntas que La 100 fue planteando hasta llegar a la gran final. «Previamente, una semana antes, cada día iban publicando en la web de la emisora la foto de un artista distinto. Entonces tenías que anotar su nombre y el día en que había salido. O, por ejemplo, ponían una canción de Julieta Venegas y había que acertar el título. Después debías responder a varias cuestiones, como por qué te deberían llevar o qué artista sonó el 7 de julio... De los que acertamos todas seleccionaron a dos para una final en vivo», recuerda el afortunado ganador.

Victoria con Cerati y Calamaro

En el momento decisivo del concurso, en un programa de radio lleno de tensión y emoción, los finalistas tuvieron que enfrentarse a una última ronda de preguntas durante un minuto. Marcelo conquistó el premio respondiendo correctamente a dos cuestiones. La primera de ellas, el mes en que nació el músico argentino Gustavo Cerati (agosto), y la segunda, el día y el mes en que actuaba Andrés Calamaro en el Vive Latino zaragozano (8 de septiembre).

«Me apunté al concurso porque mi madre escucha mucho la radio y me insistía para que me inscribiera. Participé por ella –confiesa–. Así que cuando me llamaron para ir a la emisora fui y gané».

Gracias a este premio ha podido disfrutar de sus artistas favoritos del Vive Latino, entre los que figuran Julieta Venegas, Juanes y Calamaro, a los que vio en la primera jornada, y en la de esta tiene marcado en rojo Los Fabulosos Cadillacs. «No conozco muchos artistas españoles, pero los bueno es que puedes descubrir nuevos grupos», comenta.