Muere María Jiménez, la artista de raza que cantó 'Se acabó'

La cantante María Jiménez ha muerto esta madrugada en su casa de Triana en Sevilla a los 73 años. Los restos mortales de la cantante han sido trasladados al tanatorio de la SE-30 de Sevilla a la espera de decidir si se monta la capilla ardiente en el Ayuntamiento de la capital andaluza, han informado fuentes funerarias.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado sus condolencias y ha anunciado que la capilla ardiente se instalará en el salón apeadero del Ayuntamiento de Sevilla.

"Trianera universal y sevillana de raza", el regidor hispalense ha recordado que "Sevilla tiene el honor de tenerla como Medalla de Oro de esta ciudad, que la recordará siempre, al igual que lo hará toda España".

Asimismo, Triana, el barrio sevillano en el que nació y murió la artista, la despedirá con la misa prevista a las 12.00 en la iglesia de Santa Ana.

Jiménez ha dedicado 50 años de su vida a la música. Comenzó en un tablao flamenco con 15 años y triunfó en los años 70 y 80 con su personal voz, su forma de bailar y su garra sobre el escenario. Grabó 20 discos y fue también icono de la lucha contra el maltrato, que sufrió en primera persona.

María Jiménez Gallego, nació el 3 de febrero de 1950 en el barrio sevillano de Triana. Criada en un ambiente muy humilde, con 15 años se marchó a Barcelona, donde se subió por primera vez a un escenario en el tablao flamenco Villa Rosa, donde entró a preguntar por su propietario, a quien conquistó improvisando una actuación que la hizo fija en sus carteles, cobrando 200 pesetas diarias, todo un lujo en 1965.

Allí estuvo dos años, y volvió a Sevilla para cantar en el tablao Los Gallos, y posteriormente marchó a Madrid, donde trabajó como cantante y bailaora en el tablao Las Brujas.

Fue en esta etapa cuando el popular periodista y gran aficionado al flamenco, Emilio Romero, director del diario 'Pueblo', la bautizó como La Pipa, título homónimo de su primer disco en 1975.

Solo un año después salía su segundo trabajo, y su productor tuvo la suficiente vista para cambiar su nombre artístico al definitivo; en esta década le llegó la fama con canciones como 'Con golpe de pecho', 'Vámonos', "No sé si viviré' y "Se acabó" (1978), donde se podía escuchar el tema que la hizo famosísima y que aun hoy en día es influyente. Se da la circunstancia de que estas semanas ha inspirado el 'hashtag' que ha reunido la indginación por el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso..

Uno de sus mejores momentos profesionales fue la consecución, en 1979, del segundo premio del Festival Internacional de Yamaha (Japón), con su tema 'Sensación', con arreglos de Gualberto García.

En abril de 1982 se estrenó en Sevilla su primera película "Perdóname, amor", del director Luis García Valdivieso y en la que trabajó junto a su marido, el actor Pepe Sancho.

También participó en la serie de televisión 'Todos los hombres sois iguales'. Ese mismo año recibió el Long Play de Oro por su disco "Frente al amor". En 1992 presentó un nuevo LP, 'Átame a tu cuerpo', y comenzó un paréntesis profesional de ocho años.

Regresó a los escenarios y al mundo discográfico en 2000 con un nuevo disco de recopilación "40 grandes canciones". Posteriormente participó en el tema "El carro de la compra" (2001), del grupo de pop "La cabra mecánica", que la devolvió de nuevo a la fama.

Al año siguiente reapareció con su disco "Donde más duele", con el subtítulo de "María Jiménez canta por Sabina", superando los 600.000 ejemplares vendidos. Entre otras canciones de este álbum figuran "Una canción para Magdalena", "Noche de bodas", "Con dos camas vacías" y "19 días y 500 noches".

Desde ahí, afincada en Chiclana de la Frontera (Cádiz), nunca ha dejado de trabajar, ya sea en televisión, presentando "Bienaventurados" en Canal Sur, como jurado en "Se llama copla", de la misma cadena o derrochando humor en el vídeo clip del grupo Raskayú "Qué pena tener que dejar la copla para ser cajera".

En 2018 fue galardonada con el premio Radiolé de la cadena de emisoras del Grupo Prisa a toda su trayectoria y en 2020 lanzó su último disco "La vida a mi manera" repleto de colaboraciones y actuó en el Festival Starlite de Marbella (Málaga), junto a su amigo Pitingo.

La cantante María Jiménez en 2020. EFE

Estuvo casada con el ya fallecido actor José Sancho, con quien mantuvo una tormentosa relación que incluye dos matrimonios, uno de 1980 a 1984 y el otro entre 1987 y 2002. De su unión nació su hijo Alejandro (1983), que la hizo abuela. En el año 2004 denunció a su ya exmarido por supuestos maltratos.

Su hija mayor, Rocío, que nació en 1968 y a quien Sancho dio su apellido, falleció en un accidente de tráfico en enero de 1985, lo que la sumió en una profunda depresión.

María Jiménez ha padecido diversas enfermedades. En 2013 fue diagnosticada de un cáncer de mama, del que la artista anunció en 2016 que estaba totalmente recuperada. A principios de mayo de 2019 fue intervenida de un cáncer de colon.

Reapareció en noviembre de 2022 en la presentación de la Fundación que lleva su nombre para luchar contra la violencia machista y favorecer la integración social del colectivo LGTBI. El director de la misma será su hijo Alejandro.

Ese año se le concede la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

Reacciones

Entre las primeras reacciones está la de la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento de la artista sevillana María Jiménez, a la que ha recordado como "una mujer valiente y libre" y que fue "un icono de la transición y de la defensa de Andalucía".

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), la también vicesecretaria general del PSOE ha destacado de Jiménez que tenía "una voz genuina" y que era "una trianera indomable que deja un legado musical y humano que perdurará para siempre".

"Mi pésame para su familia, amigos y seres queridos", concluye el mensaje en la red social de la política sevillana.

También ha tenido un mensaje para la cantante, bailaora y actriz el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, que ha rogado también en la red social X para que Jiménez.

También ha sido recordada por la ministra de Igualdad en funciones Irene Montero como la mujer que puso voz al "se acabó" -en alusión a su popular canción- frente al machismo "cuando no era nada fácil, superviviente de violencia de género, fuerte, valiente y disfrutona. Nos deja caminos abiertos y un ejemplo valioso a muchas mujeres. Que vuele alto María Jiménez".

El cantante Pitingo, gran amigo, dijo que habló con ella "no hace mucho estando de gira y la pregunte como estaba, me dijo "Muy bien ¿y tu mi gitano?" Me hizo llamarla por videollamada y cantarla, yo sabía que estaba muy malita, pero nunca me dijo estoy mal, no quería preocupar a nadie".

El artista asegura que es "de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido en mi vida y ya como artista que decir, una grande, única, irrepetible y genial, ella era artista de artistas".