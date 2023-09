María Jiménez y la música: del 'Se acabó', lema contra el machismo, a su renacimiento

Antes de ser el lema contra el machismo en el fútbol tras la polémica con Luis Rubiales, 'Se acabó' fue el primer gran éxito de María Jiménez y el símbolo de su propia lucha feminista en una carrera en la que sumó más buenas canciones, brillantes colaboraciones y versiones de temas de otros cantantes.

'Se acabó' (1978)

"Se acabó / Porque yo me lo propuse y sufrí / Como nadie había sufrido y mi piel / Se quedó vacía y sola / Desahuciada en el olvido y después / De luchar contra la muerte, empecé / A recuperarme un poco y olvidé / Todo lo que te quería y ahora ya / Y ahora ya, mi mundo es otro".

Poco podía imaginarse la María Jiménez de sus inicios que el que fuera su gran éxito en los incipientes pasos de la democracia española se convertiría con los años en el lema del 'Me Too' español.

La polémica por el beso del presidente de la Federación de Fútbol a Jenni Hermoso llevó a la futbolista más laureada de España, Alexia Putellas, a decir: "Se acabó", dos palabras que se convirtieron inmediatamente en la etiqueta para referirse a los abusos en el mundo futbolístico, pero no solo.

No parece probable que Putellas eligiera de forma expresa el título de la canción de Jiménez, pero la letra del tema es lo suficientemente especifica para ser en sí misma un himno, algo que ya representó a la cantante en su lucha (inconsciente) por el feminismo, sobre todo cuando denunció por presuntos malos tratos al que había su marido en tres ocasiones, José Sancho.

'Con golpes de pecho' (1976)

Ya en esta canción, anterior al "Se acabó", Jiménez decía "Se me está acabando lo buena que soy / Y me está llegando lo malo por dentro / Yo no sé matar, pero quiero aprender / Para disipar todo el mal que me has hecho"

Un tema incluido en su álbum de debut, producido por uno de los grandes del momento, Gonzalo García-Pelayo, abanderado del nuevo flamenco de Lole y Manuel y Triana.

'Vámonos' (1976)

De ese primer disco, que se titulaba sencillamente 'María Jiménez', salió otro de sus temas más conocidos hasta hoy, 'Vámonos', de nuevo una canción de amor y desamor, que fue el asunto esencial de toda su trayectoria musical.

"El amor es muy light; prefiero el desamor para pelearme con las canciones", explicó en una entrevista con EFE al respecto.

'Se me olvidó otra vez' (1986)

Aunque nunca logró superar el éxito de 'Se acabó', la artista siguió publicando álbumes a razón de uno cada dos años en los años ochenta, en los que se hizo más popular como personaje que como artista y en los que vivió el gran drama de su vida, la muerte de su hija Rocío, con 16 años.

Fue también la década de su primera boda fue en 1980 con José Sancho, muy popular por la serie 'Curro Jiménez' y con el que vivió repetidas separaciones que acabaron en divorcio para volver a oficializar su enlace matrimonial en 1986 y 1987. En 2004, rota definitivamente la relación, lo denunció por supuestos malos tratos.

Esta canción reflejaba a la perfección su historia de amor con el actor: "Se me olvidaba que / Ya habíamos terminado / Que nunca volverás / Que nunca me quisiste."

'La lista de la compra' (2001)

Con una carrera opacada por los escándalos y las declaraciones explosivas, llegó la segunda juventud musical de la cantante, con una colaboración inesperada con el grupo La Cabra Mecánica.

Aquel tema fue un gran éxito y devolvió a una María Jiménez con la misma fuerza de sus primeros años y con una seguridad pasmosa, pero, sobre todo, con ganas de disfrutar de la música.

¿Quién no ha cantado a gritos aquello de "Yo que soy tan guapa y tan artista / Yo que me merezco / Un príncipe, un dentista / ¡yo!"?

'19 días y 500 noches' (2002)

Aprovechando el tirón de 'La lista de la compra', María Jiménez se atrevió a grabar versiones de un grande, Joaquín Sabina. Si tanto él como otros de sus colegas masculinos habían hecho una mina del perfil canallesco y noctámbulo no iba a ser ella menos.

Así pasó por el tamiz del flamenco y de la rumba algunas de las canciones más emblemáticas del jienenese dotándolas de nueva frescura. Por citar una, '19 días y 500 noches', a la que dio un tono aún más canalla que el original del maestro de Úbeda.

'El diario no hablaba de ti' (2022)

De ese mismo trabajo surgió como primer sencillo este tema inédito que escribió el propio Sabina y otro grande de la poesía musical, Luis Eduardo Aute. Para enmarcar todo el conjunto, a esta reina vestida con plumas de pavo real la acompañaron en la grabación los hermanos Estopa y de nuevo Gonzalo García-Pelayo en la producción para fabricar otro éxito intemporal.

'Qué felicidad la mía' (2019)

Sin prisa por alumbrar discos, la discografía de Jiménez alcanzó hasta 'La vida a mi manera' (2020), una reinterpretación del cancionero latinoamericano que tanto cultivó.

Justo un año antes, en un año que terminó resultando especialmente duro para ella (permaneció tres meses en coma por un cáncer de colon) llegó al mercado una colaboración de altura, la que le solicitó Miguel Poveda para un trabajo en el que celebraba sus 30 años como cantaor.

Tras superar la enfermedad, la canción '¡Que felicidad la mía!' se volvió profética para ella y la devolvió al flamenco más puro, aquel con el que aquella joven de origen humilde arrancó su carrera en tablaos sin vergüenza alguna y con ganas de comerse el mundo.