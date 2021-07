María Jiménez: "Ese señor me daba una paliza y me decía: vamos a casarnos otra vez"

María Jiménez regresó este martes a televisión de la mano del programa 'Lazos de sangre', en el que recordó buena parte de su vida con especial atención a su relación con el ya fallecido actor Pepe Sancho. "Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: vamos a casarnos otra vez. Y yo como una tonta, después de dos carantoñas, le creía", contaba la cantante.

"En mi época eso (la violencia de género) no se podía denunciar. Si llega a pasar hoy, lo meto en la cárcel veinte años. Y encantada lo habría hecho", declaraba tajante. Y añadió: "Ya está muerto, ya no le pega más a nadie".

No obstante, no fue María Jiménez la protagonista absoluta de la noche. Porque fue también el debut de Fran Rivera como colaborador de TVE. El torero tenía que defender a María Jiménez y aprovechando la ocasión tuvo su desquite con Isabel Pantoja.

¿Se llevaban bien María Jiménez e Isabel Pantoja? Parece que Francisco Rivera (@Paquirri74) lo tiene claro... #LazosMaríaJiménez 🔴▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/fM3wVcFKTk — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 20, 2021

De María Jiménez el diestro señaló: "Cuando mi madre se fue dejó a María".

No le faltaron elogios para la protagonista de la noche: "María canta rumba y es la reina de las rumbas, y en ese palo no hay nadie que se le haya acercado. Es la reina", sentenció. Boris Izaguirre aprovechó el momento y le preguntó si creía que ese tipo de música se escuchará en Cantora. "En Cantora se oyen caminar las ratas", contestó el torero.