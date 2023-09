Jorge Puig: "No buscamos convertir el Vive Latino en una actividad supermasiva"

¿Qué sensaciones le produce estar a solo dos días del arranque de la segunda edición del Vive Latino zaragozano?

Repetir un proyecto así fuera de México, en un sitio que ya lo sentimos muy familiar, y ver cómo el Vive Latino ha crecido en la conciencia de la gente y se siente ya como un festival propio, nos hace sentir muy contentos. El año pasado fue un muy buen debut, pero todo en general pinta mejor en esta edición: cómo se desarrolla el montaje, la respuesta del público, la venta... La verdad es que las sensaciones son muy buenas.

¿Esta reválida servirá para consolidar la cita en la capital aragonesa?

Para que se consolide tiene que pasar más tiempo. No olvidemos que esta es la segunda edición. Los festivales que quieren crear marca tienen que pensar en algunos años más. Ese es un poco el objetivo que tiene el Vive Latino en España. Todavía está asentándose, cuenta con la inercia de un festival de muchos años en México, con un equipo muy experimentado aquí en Zaragoza. Además, tener un recinto, prácticamente, en la ciudad, pero que parece que estás un poco fuera, es una disyuntiva buena. Es cómodo. Esa combinación hace que sintamos que el festival va a estar para mucho tiempo.

En cuanto al recinto, apuestan por limitar la capacidad de asistentes, aunque el aforo podría ser mayor...

La audiencia del festival quiere buenos servicios, estar bien, pasar unas horas cómodamente, viendo música, caminando... y el recinto de la Expo da esa facilidad. Buscamos más la calidad en el servicio, en la experiencia, en lugar de convertir el festival en una actividad supermasiva. Se trata más bien de ir creciendo poco a poco, pero con los pies en la tierra y tratando de dar una buena atención.

¿Seguirá conformando su propia identidad, además de tender puentes con América y con su hermano mayor, el Vive Latino de México?

Sin duda. Por eso hay artistas emergentes de Zaragoza en el cartel. Me parece importante que así sea. Pero también me parece muy importante que esté ahí el espíritu del festival Vive Latino, mostrando buenas opciones de América Latina, con bandas como Los Fabulosos Cadillacs o No Te Va Gustar, Carla Morrison o Panteón Rococó. Además, es importante la combinación con otros artistas consolidados españoles, que son conocidos y que están en el circuito de festivales, como Loquillo, M-Clan, Viva Suecia o Los Zigarros. Es una buena combinación y creo que está buenísimo que el fin de semana veamos mucha audiencia latinoamericana, más el público local de Zaragoza y de fuera.

La primera edición del Vive Latino de Zaragoza fue elogiada por muchos de los artistas que actuaron el año pasado...

Es un factor que agradecemos y es importante porque los artistas actúan como embajadores del festival.

¿Cuál es la parte más compleja de la organización y/o el montaje del festival?

Todo empieza con la programación. No es fácil porque enseguida es necesario ir poniendo en marcha varias áreas y no puedes empezar tarde con la producción, la hostelería, la parte comercial, la de márquetin, la logística… Creo que la clave es avanzar con todos esos nodos en paralelo.

Entre las actividades paralelas a los conciertos, este año no hay lucha libre mexicana...

Queremos ir cambiando y hemos establecido un punto diferencial con respecto al año pasado. Sin duda, habrá diversas actividades durante la tarde noche del viernes y sábado. Los festivales, aparte de mostrar artistas, que es el principal objetivo, también tienen que tener personalidad e ir forjando su propio carácter.

Todo apunta a que alcanzarán el lleno. ¿Cómo valora la respuesta del público?

La verdad es que la venta de entradas va muy bien. Estamos por encima del año pasado, cosa que agradecemos y nos anima. Pero viendo del otro lado los servicios, como ya dije, queremos tener la gente que podamos atender. Aún hay boletos disponibles de aquí al sábado.

Qué conciertos no se va a perder o figuran entre sus favoritos?

Vi hace mucho tiempo a Viva Suecia, en México, pero de pasada. Y me gustaría volver a verlos. Soy muy fan y me gusta mucho No Te Va Gustar. Me dicen que tengo que ver a M-Clan. Es uno de esos grupos que por alguna razón no tiene la presencia que debería en México. Lo que yo recomiendo es que quien vaya a venir escoja a bandas que no conoce para ir a verlas y luego ya las pueda agregar a su ‘playlisty’.