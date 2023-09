Fernando Andú: "Si no usamos la palabra rasmia, ya no habrá rasmia en el mundo

¿Ya le han diagnosticado trastorno de personalidad múltiple? Lo digo por sus heterónimos.Hay muchas formas de ser poeta, tantas como uno decida. Escritores como Machado o Pessoa también inventaron heterónimos para poder dar expresión a voces distintas que tenían dentro de sí. Este libro cuestiona la noción de autoría, pero también, todo él, es una broma ligera en torno a la ‘broma pesada’ que fue la muerte de mi mejor amigo. Una muerte inesperada y absurda, que me quitó la alegría. Le he querido rendir homenaje a él.

Publica un libro de poemas cada 10 años.Pero escribo a cada instante. Y, cuando pasan diez años, me obligo a acabar lo que tengo entre manos. Miro y remiro cada palabra y hay poemas que los abandono por imposibles. Pero al principio del proceso ya tengo claro cómo va a ser el libro.

El siguiente poemario, pues...Se titulará algo así como ‘Los regresos’ y se publicará en 2033. No soy un genio y no tengo facilidad para escribir. Quizá tampoco felicidad.

Sus poemas van a contracorriente de todo.Un poco sí. A veces empleo palabras en desuso, no por esnobismo sino por reivindicar el lenguaje. Estamos reduciendo mucho nuestro vocabulario y creo que, si se pierde una palabra, se desvanece parte del mundo. Si no usamos la palabra rasmia, ya no habrá rasmia en el mundo.