Jorge Blass: "Todos podemos hacer magia, lo verdaderamente difícil es crear una ilusión"

No era fácil que un niño se aficionara a la magia en los 80. A los espectáculos les faltaba la renovación que llegó después.

Yo me enamoré de la magia por los programas de televisión de Juan Tamariz. Empecé a coleccionar sus fascículos y conseguí que mi madre me llevara adonde entonces se hacía ilusionismo, que era en pubs y locales de noche como el Galileo Galilei de Madrid. Un día me colé en el Café del Foro para ver a Pepe Carroll, el mago de Calatayud. Con él tuve una relación breve pero muy intensa y aprendí mucho. Era un genio de la magia, un gran creador e intérprete a la vez, lo que es bastante difícil. Murió un día de Reyes y vine a su entierro en Zaragoza con Jandro y Yunke. Fue uno de los grandes magos que ha habido en España.