Mariano Lavida: "La baraja es mi lenguaje para estudiar la mente humana"

Acaba de pasar la noche de San Juan. ¿Es usted de hacer rituales?

Para mí son mágicas todas y cada una de las noches del año porque la noche tiene algo de misterioso que me fascina. Hay temporadas de mi vida que vivo prácticamente nocturno, que casi no veo el sol. Otros meses me sucede al revés y madrugo una barbaridad.

Se ve que es un hombre de contrastes...

Soy muy extremista. Mi equilibrio aristotélico no está en el punto medio sino en los bandazos: me subo al escenario ante 300 personas, pero luego necesito tres días de soledad encerrado en casa. Soy ciclotímico y paso de un estado de euforia a un estado de depresión con mucha facilidad. Ahora lo llevo mejor. Para poder emprender he tenido que ponerme en un estado virtuoso, ser coherente y evitar la fascinación que a veces produce la destrucción.

La televisión le dio fama, pero también pudo hacerle daño...

Apareció todo sin darme cuenta. Vi una vía fácil y me empezó a dar dinero. Fui a Madrid a buscarme la vida, acabé en televisión, aparecieron ‘mánagers’ y sentía éxito a nivel social, pero fue tan intenso que me desgasté y entré en una depresión. Entonces decidí retirarme al monte y me alquilé una casita en el valle de Aísa.

Se define como el único cartomago de Aragón, pero habrá quien se lo rebata...

Soy el único que se dedica a la cartomagia profesionalmente y cuyos ‘shows’ son enteros y en exclusiva de cartomagia. Claro que hay más magos que hacen trucos con cartas, es con lo que empezamos todos, pero me he especializado hasta un nivel en el que la baraja es mi único objeto de trabajo.

Vaya, que ni monedas, ni chisteras, ni pañuelos.

Con una baraja se pueden hacer todos los efectos de la magia y es un objeto cotidiano, con más de 800 años de antigüedad, que todo el mundo tiene en casa. La esencia del mago es estar atento a todo y creo que más que un artista es un científico, psicólogo, filósofo y antropólogo.

Desarrolle...

La realidad solo existe para el cerebro humano y lo que hace el mago es plantar allí una gota de fantasía pero la vende como realidad. La magia es un vehículo para comunicarme y la baraja es mi lenguaje para estudiar la mente.

Su discurso evoca al mentalismo y los experimentos casi espíritas del siglo XIX...

La magia es la historia de la humanidad: desde que el hombre mata a un animal y tiene conciencia de la muerte surge el pensamiento mágico. Este pensamiento lo destruye la Ilustración al focalizarse en la razón humana hasta que llegará el ilusionismo moderno.

¿Qué referentes tiene?

Robert-Houdin es el padre de la magia moderna, el primer ‘hacedor de prestigios’. Juan Tamariz lo estudió y demostró que los buenos magos son psicólogos de la realidad: a través de las cartas estudian la mente humana. En otras disciplinas también me interesan Joaquín Sabina, el Quijote, ‘Moby Dick’ o ‘Robinson Crusoe’. Todo son potentes análisis de la psicología humana.

Los niños, inocentes y crédulos, serán su mejor público...

Yo lo prefiero adulto, formado, porque así puedo hacer que vuelva a sentir curiosidad y asombro. Que se pregunté qué pasa, cómo puede ser esto.

¿Y qué pasa si no sale el truco?

El espectador en el 99% de las ocasiones no se da cuenta. Casi nunca lo que el espectador cree que es, es.

En ningún momento se despega de la baraja...

Hace poco me lesioné el codo. Me fastidié el nervio cubital de tanto manejar barajas, igual que los jóvenes con el móvil, yo no he soltado las cartas en doce años.

¿Y cree en otro tipo de cartas como las del tarot?

No creo en nada que no tenga que ver con la realidad. La astrología, el tarot o el horóscopo son juegos sin base científica y no me interesan. Todo lo contrario a la astronomía, que sí me atrae mucho.