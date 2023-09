El Salón del Cómic de Jaca, escaparate de las últimas novedades del noveno arte

Los amantes del cómic tienen una cita este fin de semana en Jaca con el Salón Hispano Francés de Cómic, que llega a su quinta edición, y se ha convertido ya en un evento marcado en el calendario de las mejores editoriales españolas. Por ello, la capital jacetana se convierte en estos días en la capital del cómic y la novela gráfica, ya que acuden editoriales y autores de diferentes puntos del país, y también algunos franceses. La lluvia del sábado deslució bastante la celebración de esta cita, ya que las casetas de los 21 expositores se ubican en la plaza Biscós, aunque la mayoría de las actividades del programa se desarrollan en el Palacio de Congresos.

Los participantes llegan a este Salón para mostrar las novedades de este 2023 y el adelanto de las que lleguen en el segundo semestre del año, ya que es un gran escaparate dirigido no sólo a los lectores de cómic y tebeo, sino al público en general. "Este es el evento que más nos interesa a autores y editoriales por la cercanía frente al fan del cómic y la posibilidad de acceder a personas que no conocen el medio", explicaban Guillermo Morales y Yolanda Dib, de Grafito Editorial, de Valencia, especializada en publicaciones de autores españoles, aventuras, ciencia-ficción, terror y humor. "Es un salón para autores, dibujantes y artistas y nos viene bien por muchas razones: damos a conocer el medio, se crean nuevos lectores y tenemos un contacto directo con autores de la zona. Y gracias a eso se crean nuevas oportunidades: nosotros nos vamos de aquí hablando con dos autores que posiblemente acabemos teniendo la suerte de incorporar a nuestro catálogo", añadían.

Unrated Cómics es otra de las editoriales participantes en el Salón de Jaca. Desde Castellón ha llegado Víctor Alós, que señalaba ayer que es un tipo de evento «orientado a la calle, al público». Y de todas las edades, porque "hay que olvidarse de que los niños y los jóvenes no leen, es falso. Leen muchísimo, pero quizá no se les ofrece lo que les gusta". Además, "no preguntamos qué cómic quiere la gente, sino qué tipo de historia le gusta, porque lo que verdaderamente importa es la historia".

De Batman a la ciencia

La temática de los cómics y tebeos es muy variada, pero ¿qué es lo más buscado? Algo muy tradicional: ‘Mortadelo y Filemón’. Así lo apuntaba José Vicente Pellicer, de la librería Cómic de Colección, de Valencia. Aunque también los clásicos de Capitán Trueno, Batman o Spiderman. Dentro de esa gran variedad de temas, no falta la ciencia, con el autor Jordi Bayarri, que publica su propio trabajo. Cuenta con varias colecciones, y la que mejor funciona es la de biografías de científicos en cómic para niños y niñas a partir de 6-7 años.

La lluvia deslució en algunos momentos la jornada del sábado. Laura Zamborain

En cuanto a los invitados, cabe destacar la presencia de autores españoles que publican habitualmente en Francia, como Alex Macho, Garluk o Tito (autor español afincado en Francia), Juan Berrio (vallisoletano afincado en Jaca) y los franceses Marko y Philippe Charlot. No faltan el guionista oscense Javier Marquina y el dibujante valenciano Manuel Granell.

El programa diseñado para esta quinta edición del Salón Hispano Francés de Cómic de Jaca es muy amplio e incluye charlas, talleres, proyecciones y una exposición urbana colectiva titulada ‘Segundo de Chomón. Ese gran desconocido’ sobre el cineasta turolense, que se muestra en los escaparates de varios comercios jacetanos.