Lord Isasi: "Al que no le guste el cómic es porque aún no ha encontrado el suyo"

¿Cuándo comienza su idilio con el mundo del cómic?

Leo desde muy crío. Siempre iba con un libro bajo el brazo y empecé a leer cómic con 6 años con los títulos de Bruguera y Tintín. Enseguida di el salto a Marvel, DC y cómic más adulto.

Tiene una colección admirable...

Mi secreto es que nunca he dejado de coleccionar. En la adolescencia muchos aficionados dejan de gastar dinero en cómics para salir o dedicarlo a otro tipo de ocio, pero yo fui disciplinado y seguí comprando, especialmente ‘La patrulla X’ y derivados.

¿Cómo se mide o se cuantifica una colección como la suya?

Es complicado. Hay tomos que son gordísimos y otros que son grapas de 24 páginas. Todos cuentan igual. Hago seguimiento y sé que a día de hoy tengo 10.788 títulos. Suelo comprar unas 15 grapas y 6 o 7 tomos al mes.

¿Cuál es la joya de la corona?

En lo económico no tengo porque eso implica enviar el cómic a tasar y es algo que no me interesa. A mí me gusta leerlos, prestarlos, usarlos y no tenerlos bajo un precinto. No soy propiamente un coleccionista porque prefiero leerlos y disfrutarlos a contenerlos.

¿Y en lo sentimental?

Tengo alguno firmado por Stan Lee, a quien pude ver en Barcelona hace años, pero lo más importante para mí fue conocer al guionista de ‘La patrulla X’, Chris Claremont, que me firmó el ‘X-Men’ número uno americano.

No quiero imaginar la de veces que le habrán llamado ‘freak’...

Hasta que empezaron las películas de Marvel a nadie le interesaba que supieras que cómics. De repente, a la gente le entró el gusanillo y se les dio una mayor consideración.

Entiendo que el cine lo condiciona todo...

En este momento Marvel y DC no dejan de ser franquicias que hacen ‘dibujitos’ para luego facturar películas. La rentabilidad del cine es mucho mayor que la del cómic y éste ha pasado a ser una factoría de ideas supeditada a su hermana mayor, la gran pantalla.

Con la atomización de la oferta de ocio, ¿el cómic persiste bien?

Persiste, pero tiene un problema en la regeneración del público. Es un mercado que ha subido mucho de precio y las ediciones caras no están al alcance de los chavales, que se saca más provecho a un videojuego que a un tomo de 60 o 70 euros. Por eso triunfa tanto el manga: es barato y está viviendo una segunda juventud en España.

¿Por qué en Aragón surgen tan buenos dibujantes?

Aragón tuvo desde siempre una gran escena fancinera reconocida a nivel nacional. El colectivo Malavida, Sara Soler, David López, Jesús Sáiz, Álvaro Ortiz son referentes en España y muchos de ellos trabajan también para Estados Unidos.

¿Por eso en alguna viñeta al otro lado del charco sale La Aljafería?

¡Sí! David López dibujó una historia de ‘Ojo de halcón’ para Marvel en el palacio musulmán que hoy es sede de las Cortes.

Las localizaciones españolas son poco habituales, ¿o no?

El último ‘Superman’ americano presenta una ONU alternativa y aparece con un mapa de Europa en el que sale España y Euskal Herria independiente. Eso no es casual ni se ve en Google. Hice un tuit comentándolo y se viralizó. Salió en ‘La Vanguardia’, ‘20 Minutos’ y hasta me llamó Julia Otero. Poco a poco se ha ido alejando de las viñetas un concepto de una España de flamenco, toros y olés.

Sus tuits alcanzan grandes audiencias.

Las redes sociales son idóneas para divulgar el cómic. Como ‘lordisasi’ tengo perfil en Instagram, Twitter y TikTok, donde reúno 8.500 seguidores e intento acercar a la gente a este mundo. Siempre digo que el que crea que no le gusta el cómic es porque no ha encontrado aún el suyo.

¿Algún superhéroe con el que se identifique?

Mis personajes favoritos son Tormenta y Fénix. Crecí con ellos e, incluso, compartí sus cambios emocionales.