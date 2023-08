El Momo: "Todo el valle del río Manubles es increíble, lo recomiendo"

¿Qué significa el verano para usted, qué le sugiere?

Viajes, terrazas, bañadores, arena, atardeceres, cerveza, mojitos, festivales, barbacoas, libros, cine y series… Recargar pilas y volver en septiembre con la energía a tope.

¿Cómo lo vivía en su infancia y adolescencia?

Hay viajes que se quedan grabados en la retina. Veranos en Calafell, de las primeras veces que vi el mar; unos días en Palencia donde vi en el cine ‘Gremlins’, y ya en la adolescencia, lo recuerdo recuperando alguna asignatura (risas), jugando maratones de fútbol sala en la piscina, escribiendo poemas y escuchando mucha música.

¿Y en la edad adulta?

Me ha tocado desde pasarme veranos enteros trabajando de camarero hasta disfrutarlos viajando por el mundo, subiéndome a escenarios. La nota en común siempre fue la música, porque cuando trabajaba detrás de una barra ya me pasaba el día escribiéndome rimas en el libreto de las comandas.

¿Tiene o ha tenido tiempo para irse de vacaciones este año? ¿A dónde?

En agosto he disfrutado de más de 20 días de desconexión total. Dos semanas en la costa en Castellón, incluyendo ir a ver el Villarreal-Betis y aplaudir a Borja Iglesias, y unos días con la familia en el pueblo. Lo importante es intentar dejar totalmente el trabajo de lado y aparcar el móvil un rato, la cabeza lo agradece.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Tengo desde recuerdos especiales de los primeros con mis padres hasta una maravillosa aventura adolescente con mis amigos en Salou, buscar calas salvajes con mi novia en el norte de Galicia, perdiéndonos por las calles del Albaicín en Granada, presentando mi disco con DJ Fleki Flex y el Doblezero en la playa de Blanes…

¿Cuál es su rincón de Aragón favorito para desconectar?

Sin duda, Torrijo de la Cañada, un precioso pueblo a 30 kilómetros de Calatayud. Siempre que voy me olvido de todo y disfruto de sus calles, de su gente... En general, todo el valle del río Manubles es increíble, y lo recomiendo a todo el mundo.

¿Qué destino vacacional tiene pendiente?

Aunque he viajado bastante, muchas veces no he podido hacer el turismo que me gustaría. No quiero tardar en viajar por Castilla y León y Asturias; a Málaga también quiero ir, a Canarias... Tenemos una casita cerca de Ferrol a la que no voy desde hace años, y me apetece mucho regresar allá. Fuera de España siempre me han llamado la atención Japón, Zanzíbar, Albania y Nueva York. Variadito.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión?

Lo más loco fue actuar en todos los festivales con Kase.O y R de Rumba. Esa gira duró dos años enteros, pero la recuerdo como unas vacaciones. Hacer lo que te gusta rodeado de amigos y gente a la que admiras. También viví un verano increíble en 2014 creando junto a cinco musicazos (entre ellos Gordo del Funk y Alex de Nuei) un proyecto para el festival Pirineos Sur que se llamó 14KM.

¿Qué tipo de lecturas u otras actividades realiza estos días (conciertos, teatro, festivales)?

Son días para leer o ver eso que tenías pendiente por falta de tiempo. Los conciertos y teatro deberían ser una obligación todo el año. La cultura es vida.

¿Qué planes cumple de los que se propone cada verano: descansar, desconectar, crear?

Me pongo una máxima: descansar y desconectar de todo lo que me estrese o me suponga un caos mental, pero los pensamientos creativos siempre van a ser bienvenidos. Si estoy paseando por la orilla del mar y llega la inspiración, no le voy a decir que no…

¿Qué película, canción y/o concierto evocan un verano inolvidable para usted?

Película sería ‘Barrio’, de Fernando León de Aranoa; la canción, ‘Tu calorro’ de Estopa, y el concierto, el que dio Paco de Lucía en Pirineos Sur en 2013.