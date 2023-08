Medio siglo de hip hop, la cultura nacida en el Bronx que arraigó en Zaragoza

Hace apenas unos días, el edificio más famoso del Bronx, el Yankee Stadium, albergó la gran fiesta del hip hop. Una cultura que tiene en el rap su esencia y que acaba de cumplir medio siglo oficial. La efeméride la marca una fiesta en el 1520 de Sedgwick Avenue, en la misma barriada neoyorquina; Morris Heights, un compendio de calles duras, está a la altura de la pequeña Dominicana en Manhattan, con el puente Washington sobre el río Harlem de por medio.

La celebración de cumpleaños de Cindy Campbell supuso que su hermano Clive, conocido como DJ Kool Herc (pionero en la técnica del ‘breakbeat’ en las mezclas), actuara ante más gente de lo habitual y se prodigara a la hora de ‘tostar’ –hablar– sobre la música, basada en la cultura del ‘soundsystem’ jamaicano surgida en los 50 en su Kingston natal. Con temas como ‘Skin Tight’, de Ohio Players, y el ‘Give It Up Or Turnit Loose’, de James Brown, ese juego dejó un rédito espiritual inmenso a una fiesta que enseguida adquirió el marchamo de inolvidable.

Aunque el término hip hop y la ética y estética subsiguientes del género se irían definiendo poco a poco, el consenso a la hora de situar el 11 de agosto de 1973 como el minuto cero del hip hop es absoluto. Gente como Grandmaster Flash, otro de los pioneros, reconoció apenas unos años más tarde la maestría de Kool Herc a la hora de revolucionar el concepto DJ y motorizar este revolucionario giro de los acontecimientos musicales en el Bronx.

Impacto ecuménico

Rapsusklei, saludando a DJ Kool Herc en un museo del sur del Bronx, en 2016. Eterno Music

La reverencia llega hasta hoy, y no hay rincón en el planeta rap que eluda ese sentimiento. El zaragozano Rapsusklei tuvo la ocasión de conocer a Kool Herc en Nueva York. «Tengo un tema, ‘Fresh’, con intro de Kurtis Blow, en el que hago un homenaje al hip hop clásico. Con Kool Herc estuve en 2016 y fue muy amable: además, tiene raíces jamaicanas, que tanto me gustan en la música. Nos invitó a una fiesta en la que pinchaba él, otro día nos llevó a un museo en el sur del Bronx, después a otra fiesta con Tony Touch... Fueron varios encuentros, porque mis amigos neoyorquinos, dominicanos de origen, son colegas suyos».

Rapsusklei peregrinó al ‘sancta sanctorum’ del género. «Me llevaron al 1520 de Sedgwick y quedamos con Herc y Coke La Rock, el primer MC. Fueron muy majos y para mí, imagínate, resultó todo un honor conocer en la misma cuna del rap al primer DJ y al primer MC de la cultura que tanto amo».

Si hubiera un pulso nacional del asunto, que ya no lo hay, Zaragoza (con permiso de Sevilla) sería la ciudad del rap español por antonomasia gracias al propio Rapsus, la factoría Rapsolo y Violadores del Verso, Mission Hispana, Potas y tantos otros adalides del género. Otro exponente zaragozano destacado en esta cultura, Sharif, analiza la evolución del género y la aparición de nuevas derivas con una mirada plural, sin dejar de trazar una línea. «Pertenecer al hip hop en español no solo ha sido un orgullo, también ha sido mi brújula, algo que le ha dado sentido a mi vida, algo que me permitía alimentar a la vez mi espíritu y llenar la nevera, mientras consigues conectar con gente que te dice que tu música le ha ayudado en algún momento. Cuando yo empecé en el rap, mi generación representaba lo nuevo, y ahora, 20 años después, seríamos la vieja».

Sharif apunta que, «para mí, la principal diferencia de esta generación con respecto a la nuestra, no está en los sonidos sino en la expectativa. Nosotros nos acercamos al hip hop solo desde la perspectiva de la pasión, del amor incondicional que solo piensa en dar y no en recibir; no existía nada que recibir en aquellos tiempos, y eso le daba pureza a nuestro momento. Una pureza y un alma que hay que intentar preservar, porque ahí se encontró el primer latido».

El productor zaragozano Nacho Downtempo recuerda que los pioneros vienen «de las calles más humildes. Unieron cuatro disciplinas que determinaron como hip hop. Es algo que he mamado desde chaval, que me enganchó desde el principio. Cuando pienso en los 50 años transcurridos, me hace sentir como un mero espectador, ya que aquí en España llego tiempo después, cuando ya era una industria que daba mucho dinero en Estados Unidos. Muchos pensaron que sería una moda pasajera. Tal y como yo lo concibo, de hecho, ya no está de moda, aunque el que yo escucho nunca estuvo de moda. Las nuevas tendencias le han restado protagonismo, pero si no hubieran sido el trap o el reguetón hubieran sido otras, como lo fueron el pop y el rock».

Abriendo las fronteras

Desde Huesca, la joven cantante Lassi.O cree que «el rap de la vieja escuela es muy importante, nos ha llevado a lo que hoy somos como exponentes de la música urbana, y sigue vigente con muy buenos artistas, pero la evolución de los ritmos también es fundamental y los nuevos géneros enriquecen, me encanta formar parte de esta evolución y que todo pase tan rápido. La cultura hip hop me ha acogido, he encontrado mi sitio ahí, también con el baile, la pintura... me ha hecho sentirme yo misma. Por cierto, me parece importante lo que ha dicho la Chata Flores sobre que el rap no es femenino o masculino, solo rap. No me gustan los encasillamientos, la música es música».

Alineación increíble en el Yankee Stadium

La gran fiesta del aniversario, denominada ‘Hip Hop 50’, reunió el pasado 11 de agosto a una pléyade de artistas en el Yankee Stadium del Bronx neoyorquino, construido hace algo más de una década frente a su histórico predecesor del mismo nombre.

Entre quienes desfilaron por el escenario para rendir homenaje al rap, a DJ Kool Herc y a su hermana Cindy, conocida como ‘la primera dama del hip hop’, destacaron Sugarhill Gang, Kurtis Blow, Snoop Dogg, Lil Wayne, Ice Cube, Nas o Lauryn Hill. Por su parte, Run DMC puso la guinda con ‘Bottom of the ninth’, un espectáculo cuyo título alude al cierre de un partido de béisbol, y que será su última actuación como dúo.