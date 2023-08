Marisol Aznar: "Aragón es fantástico y tiene un montón de rincones que me fascinan"

Además de Oregón, ¿cómo y dónde pasa estos días?

Pues un poco de todo. Planeo algún viaje, cada año diferente, en familia. Este año ha tocado Austria y Tenerife (genial en los dos sitios). Y luego hay destinos que se repiten, uno de ellos es Fréscano, al lado de Mallén y cerquita del Moncayo. Allí tenemos una casa entre varios amigos y vamos todos los años. Es un sitio estupendo en el que coincidir con nuestros amigos y disfrutar. Otro lugar es el pueblo de mi suegro en Burgos; allí vamos también todos los años. Por último, y si hay suerte, recorro la geografía aragonesa haciendo bolos. Eso también me gusta mucho.

Este es un verano diferente, el primero sin Laura Gómez-Lacueva...

Sí, está siendo duro, la echo muchísimo de menos. Laura era muy importante en mi vida, pienso en ella todos los días y le cuento en mi cabeza todo lo que me pasa y lo que siento. No sé cómo acostumbrarme a estar sin ella.

¿Cuál ha sido el viaje estival de su vida, ese que volvería a repetir?

Repetiría bastantes, lo he pasado muy bien muchos veranos. Quizá repetiría uno a Bélgica que hice hace algunos años porque es un país que me encantó. También repetiría el viaje a Italia que hice con mis hijas el año pasado. Estudié Historia del Arte y para mí ese país es un paraíso de arte y belleza.

¿Recuerda alguna anécdota de esta época vinculada a su profesión?

Recuerdo muchas de bolos por diferentes sitios y muchas risas en la furgoneta, precisamente con Laura. Nos reíamos muchísimo juntas.

¿Qué tipo de lecturas realiza en este momento?

Leo todo lo que puedo, soy muy variada en los estilos y los voy alternando. Me gusta la novela histórica, la novela negra, el ensayo...

¿Qué vivencias asociados a su infancia o adolescencia tiene de estas fechas?

Muchísimas. Iba a Ambel, el pueblo de mi madre, en verano, y lo pasaba genial. También los campamentos, los veranos en la piscina (éramos socios de Helios) y bajar a jugar a la calle en mi barrio (el barrio Jesús) o tomar la fresca. Mi barrio era como un pueblo cuando yo era pequeña

¿Qué plan cumple de los que se propone cada verano?

No me hago muchos planes porque no los cumplo, ja, ja, ja. En todo caso, por encima de todo, pasar más tiempo en familia y disfrutar de mis hijas.

¿Qué canciones están asociadas a estos meses?

Me recuerdo escuchando a Hombres G en el verano de mis 13 años, y luego, a los 14, a Los Calis con su ‘Más chutes no’ (risas). Ya digo que soy de contrastes. Después, un poco más mayor, también recuerdo estar enganchadísima a El Último de la Fila varios veranos.

¿Cuál es su rincón favorito de Aragón?

Aragón es un tesoro por descubrir. Hay un montón de rincones que me fascinan, empezando por la zona del Moncayo porque tengo muchos vínculos emocionales y familiares con esa zona (Ambel, Fréscano, Borja...) . También el Pirineo. Necesito subir con cierta frecuencia, me llena el alma y los pulmones y me recarga de energía. Fui muchos años de campamentos a Benasque y a Pineta y luego estuve trabajando bastantes años de monitora en Jaca y en La Selva de Oza, así que tengo mucho vínculo con esas zonas y con todo el Pirineo en general. Me encanta también el Valle de Gistain, Ansó u Ordesa. Tantos sitios y tan bonitos... Y luego está Teruel, que es maravilloso: el Matarraña, el Maestrazgo, Albarracín... La verdad es que mi trabajo y el hecho de hacer bolos por muchos pueblos aragoneses me ha dado la oportunidad de conocer muchos lugares increíbles. Aragón es fantástico.