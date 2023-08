Chata Flores: "Hago lo que me va apeteciendo, aunque intento no dejar nada de lado"

¿Qué significa el verano para ti, qué te sugiere?

El verano siempre me hace desconectar, esencial para poder conectar de nuevo. También me parece menos melancólico que el invierno, así que suelen salir temas diferentes a la hora de componer. Además, tienes cantidad de festivales para disfrutar de los artistas en su máximo esplendor.

¿Cómo lo vivías en tu infancia y adolescencia?

Rodeada de amigos, siempre, y siempre en la calle; los mejores recuerdos de verano son en el barrio de San José. Horas infinitas desde la piscina de La Granja a la canchita que está en la puerta, y las noches en la plaza Mayor.

¿Tienes o has tenido tiempo para irte de vacaciones este año? ¿Dónde planeas ir?

Este año he decidido irme en invierno, si es posible, por hacer algo diferente. De momento, no tengo destino fijo.

¿Cuál es su rincón de Aragón favorito para desconectar?

Cualquiera en el Pirineo está bien para eso

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a tu profesión o a las vacaciones?

Ninguna destacable, la verdad. Este año estoy viviendo el primer verano con tanto movimiento en mi carrera; seguramente, si me haces la misma pregunta el año que viene, podría contarte un montón. Bueno, el otro día, en el Pirata Beach en Gandía, llegó a los pies del escenario una camiseta de Aragón. Eso me hizo feliz.

¿Qué tipo de lecturas u otras actividades realiza estos días (conciertos, teatro, festivales...)?

Estos días me gusta componer, leer, ir al estudio a crear. Aprovecho también para ver a personas especiales en mi vida a con las que solo puedo juntarme en esta estación y, si se puede, viajar, por supuesto.

¿Qué temas le rondan más la cabeza cuando abre el cuaderno u hoja de Word para tirar nuevas rimas?

No suelo basarme en un tema concreto. Intento encontrar una instrumental que me transmita sentimientos... o al revés, me llega una instrumental e intento captar que me transmite para hablar de eso.

¿Qué planes cumples de los que te propones cada verano: descansar, desconectar, crear..?

Intento que todos los que surjan. Me cuesta mucho crear rutinas, así que hago lo que me va apeteciendo, aunque intento no dejar nada de lado.

¿Qué película, canción y/o concierto evocan un verano inolvidable para ti?

La canción sería ‘Fleek’, de Alkaline. De conciertos, recuerdo el de Soja en el Rototom Sunsplash.

¿Una canción que te hubiera gustado escribir a ti?

‘Luz’ de Lil Supa o ‘Querer querernos’ de Canserbero. No sé si me hubiera gustado escribirlas: sé lo que producen en mí, yes lo que quiero proyectar yo.

¿Con quién quieres compartir backstage pronto, sin que te dé vergüenza hacer momento fan?

¡Qué pregunta más complicada! Con Burna Boy, Skarra Mucci, Akapellah, Neutro Shorty... la lista sería interminable.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de tu vida?

No he viajado mucho, pero el que mas recuerdo es uno a Oporto.

Además de la música, ¿qué es lo que te hace más feliz?

Pasar tiempo con mis seres queridos, pasear con mis perras, leer, algún videojuego... y me encanta viajar, aunque lo hago menos de lo que me gustaría. Quisiera ir a Tailandia, Japón a Londres, República Dominicana, Colombia... y Cádiz, donde tampoco he estado nunca.