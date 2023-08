Sergio Sebastián: "El verano es un momento propicio en el que brotan las ideas a borbotones"

¿Cómo proyecta estos días un arquitecto? ¿Entre planos y planes?

No lo había pensado, pero muy probablemente exista un cambio en el modo de proyectar en verano que nos lleve a hacer una arquitectura más optimista y suelta, que celebre con alegría la brisa, la luz y la sombra. Se podría estudiar…

¿Has tenido tiempo para irse de vacaciones?

De momento, no. Varios trabajos, entre ellos la interminable reforma de mi casa, se encargan de mantenerme un moreno de obra francamente envidiable. Intento hacer alguna pequeña escapada apurando cada viaje profesional. Este año, además de las siempre especiales visitas a Montón, Ruesta y Los Pintanos, pude disfrutar de Recanati y Verona, para acabar en la maravillosa Vicenza palladiana, una de las mejores lecciones de arquitectura que haya podido tener nunca.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de tu vida?

Todos lo han sido, aunque no me gusta repetirlos, sino mantenerlos prístinos en el recuerdo con esa curiosa impresión que producen, un cóctel de imágenes, sensaciones, mapas, sabores, sonidos y luces... Quizá mi falta de organización a la hora de programar las vacaciones ha hecho que los viajes siempre sean improvisados, cogiendo el coche y saliendo en cualquier dirección. Como una ‘road movie’, son viajes cargados de grandes descubrimientos, sorpresas y aventuras. En el fondo creo que me gusta construir el viaje sobre la marcha y sin agenda, haciendo un viaje del viaje, parando allí donde esté a gusto, sea una ciudad o un pueblo perdido, y dejando que el propio lugar me diga cuánto durará la parada.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión?

Sin duda tiene que ver con la extraña asincronía que se produce cada verano con el proceso de diseño de las luces de las siguientes Navidades. Puedo asegurar que se requiere de un verdadero autodominio y capacidad de abstracción para pensar en copos de nieve o árboles de Navidad a remojo en la piscina y a 40º. Tengo un bañador de 'papanoeles' que me ayuda a llevar a cabo este ejercicio de contextualización.

¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades realiza estos días (conciertos, teatro, festivales...)?

La verdad es que es una macedonia fresca hecha con todo ello, aderezada con dibujos y acuarelas, excursiones, y por supuesto una pizca de siesta cuando puedo. Me encanta ir al cine al aire libre, a nadar, y a los talleres con estudiantes de arquitectura que organizan unos amigos en Cortona.

¿Qué recuerdos asociados a su infancia tiene del verano?

Un coche completamente abarrotado de cosas de madrugada hacia el Mediterráneo, paellas calientes y fríos baños en el río, los agujeros de luz de la persiana en la entonces obligada siesta, un Indurain impasible que pedalea al son de los cubitos de un café con hielo en casa de mis abuelos, cerezas, sandía y melón, y noches plagadas de estrellas, fuegos artificiales y fiestas.

¿Qué plan cumple de los que se propone por estas fechas: descansar, desconectar, seguir la temporada del Zaragoza..?

¡Ya tengo mi carnet de socio! No descanso, no desconecto, todo lo contrario. El sol y el agua me activan y el verano es para mí un momento propicio en el que brotan las ideas a borbotones. Seguramente el cambio de rutina tenga algo que ver.

¿Qué película y/o canción evocan un verano inolvidable para usted?

De forma misteriosa, sin saber por qué ni de dónde provenía, sonaba una mañana de agosto la banda sonora de ‘Amarcord’, de Nino Rota, al subir por la gran escalinata del Palazzo D’Accursio en Bolonia. Acabó en un maravilloso baile sin final en el gran salón.