Fernando Esteso: “Siento que mi carrera está empezando, me quedan muchos buenos papeles”

Buenas gafas le han regalado en Tarazona. ¡Vaya premio!

Estoy muy orgulloso. Y en un festival que lleva el nombre de Paco Martínez Soria, ¡Imagínate! Un máster de lo aragonés. Yo es que soy muy baturro, ya sabes. Me ha impresionado. No me hubiera importado tener a don Francisco Martínez Soria como abuelo, la verdad: fue el abuelo preferido de todos los españoles para varias generaciones, gracias a sus películas. Yo lo llamo don Francisco.

¿Coincidió en alguna ocasión con él?

En un rodaje no, nunca. También es verdad que no hacíamos el mismo humor. Él siempre sacaba nuestro acentico, esa sonrisa... Cuando le conocí personalmente ya era muy mayor, al final de su vida, un par de veces. De hecho, pocos días antes de que falleciera, lo encontré en Bocaccio, aquel sitio tan genial de Madrid, él vivía encima y yo solía frecuentar el local. Había un palco a la entrada en el que estaba solo tomando algo, solía ser un punto de encuentro de gente veterana del cine. Charlamos un buen rato. El palco de enfrente, que quedaba a la izquierda de la entrada, era el territorio de José Luis Coll y su bombín. ¿Sabes lo que hacía muchos días? Entraba con un ‘attaché’, un maletín, pedía una botella de agua mineral, sacaba una servilleta, un cuchillo y una manzana, la pelaba y se la comía. Otro fenómeno.

¿Que le dijo Martínez Soria en aquel encuentro?

Fue muy amable, elogió mi trabajo. Dijo que me veía como su sucesor, nada más y nada menos. Yo le dije «no será para tanto, don Francisco» (ríe). Me miraba y sonreía mucho. Él hablaba una barbaridad con los ojos. Bueno, yo también he tenido siempre los ojos muy vivos, muy expresivos, y le gustó que nos pareciésemos en eso. ¡Qué majo era!

Volviendo al presente: ahora que le había cogido el gusto a hacer de malo, le premian con risas.

La ocasión que me dio Agustí Villaronga fue una maravilla, y espero hacer más veces de malo, pero las risas siempre están bien, y un premio como el de Tarazona tendrá lugar preferente en casa. Solo que mis hijos se van a preocupar, porque dicen que ya no saben dónde colocar todos los reconocimientos (más risas) y ojo, que con mi edad, van viniendo los premios a toda tu carrera, ¡y luego te mueres!

Puestos a soñar, quizá lo que venga es un premio del año por su Tío Ramón en ‘Loli Tormenta’.

Bueno, el director de la Academia del Cine español me dijo que le había gustado mucho mi trabajo, que era un papel muy bueno. Un Goya el próximo invierno estaría muy bien, pero si no esperaré a que me lo den a título póstumo, ¿qué crees?

De momento, le ha tocado aplauso y ovación cerrada en su tierra en pleno agosto. ¿Qué recuerdos le trae Tarazona?

Visitas pasadas con el teatro, y el Moncayo, siempre me impone respeto. ¡Lo tienen muy cerquica! ¡Y los turiasonenses, tan tranquilos, no se asustan! No, en serio, es una ciudad monumental, preciosa, llena de gente maja. Me siento un privilegiado por estar aquí; además, mi ventana da al Ayuntamiento, un edificio precioso. Eso sí, había obras en la carretera y hemos tenido que dar un rodeo para llegar, pero hemos llegado.

En primavera afirmó que se sentía en plenitud para dar nuevos bríos a su carrera.

Claro que sí. Siento que mi carrera está empezando. Aún me quedan muchos buenos papeles por delante, papeles felices. Y muchas ilusiones, ¡no tienes periódico suficiente para ponerlas todas, no terminaría! El día a día es un regalo para mí. Bueno, fíjate, me gustaría estar en una película de reparto impresionante, con gente de toda edad y condición, y yo ahí, en medio.

Si hubiese desarrollado su carrera en Hollywood, ¿en qué reparto le hubiera encantado estar?

Bueno, en ‘El guateque’, claro. ¿Te imaginas? Supongo que la has visto. No sé, ver a ese camarero en la cena a mitad de película, con sus caras y todo lo que pasa... Me hubiera pedido un papel cualquiera, pero con la condición de que estuviese cerca de Peter Sellers toda la película, para no perderme nada de lo que hiciera o dijera.

El Festival de Cine y Comedia de Tarazona inauguró ayer su vigésima edición con una gala de apertura muy emotiva. El premio Tarazona y el Moncayo para Fernando Esteso llegó a las manos del zaragozano acompañado de de una paisana muy especial para él: la vedete Lita Claver, ‘la Maña’. Lita estuvo todo el día en su hotel, escondida, para preservar la sorpresa que había preparado la organización al homenajeado.

Su presencia en el escenario fue, de algún modo, una devolución de la cortesía que tuvo con ella Esteso, al participar en la despedida de los escenarios que protagonizara la artista a principios de 2018 en el Paralelo barcelonés, con un número que sirvió igualmente de recordatorio a sus primeras actuaciones infantiles como pareja artística. Casi coetáneos, amigos y prácticamente familia durante siete décadas, ambos se fundieron en un sentido abrazo sobre las tablas del Teatro de Bellas Artes, que prácticamente llenó su aforo de 475 personas.

El encargado de conducir la gala fue el actor Juan Anillo, que aprovechó también para repasar los hitos principales de la semana de actividad que enfrenta el certamen. La concejal de cultura de Tarazona, Rosa Calvo, entregó el premio (las famosas gafas aguamarina) a un emocionadísimo Esteso, a quien tras la aparición de Lita Claver ya no se le borró la sonrisa en toda la noche. Solamente hubo un invitado indeseado, el fuerte calor, que muchos de los asistentes combatieron a golpe de abanico. La velada cinéfila continuó con la proyección del primer largometraje de la sección oficial, ‘La manzana de oro’.

La jornada de hoy tiene el aliciente del documental ‘El precio de la risa’ (11.00) sobre la figura de Paco Martínez Soria, filme estrenado en el propio teatro turiasonense hace seis años. A las 19.00 se proyectará la primera tanda de cortometrajes a concurso, con seis participantes (más un corto fuera de competición) y el cierre de la jornada llegará a las 22.30 con el largometraje ‘Desmadre incluido’, de Miguel Martí, en el que se contará con la presencia de parte del elenco y equipo técnico.