‘La historia interminable’, Lolita y Els Joglars marcan el otoño en el Teatro Principal

Tras el preceptivo parón veraniego de agosto, el Teatro Principal de Zaragoza ya tiene prácticamente pergeñada su programación para el último cuatrimestre del año, la temporada de otoño. Al ya anunciado desembarco desde el 8 de septiembre y hasta el 22 de octubre del musical ‘La historia interminable’ con 55 funciones, se unen el acercamiento de Lolita Flores a Federico García Lorca, la obra sobre el rey emérito dirigida por Albert Boadella con Els Joglars o la revisita del Teatro del Temple a ‘Bodas de sangre’.

Lolita Flores asumirá uno de los grandes desafíos de su carrera escénica al comparecer en solitario en las tablas del coliseo bicentenario para encarnar a ‘Poncia’, una de las dos criadas de ‘La casa de Bernarda Alba’. Se trata de un texto inédito firmado y dirigido por Luis Luque que se estrenará en Segovia el 20 de octubre y la siguiente plaza será la capital aragonesa del 26 al 29, inmediatamente anterior a su desembarco en el Teatro Español de Madrid el 4 de noviembre.

La dramaturgia se basa en las intervenciones del personaje de Poncia en la obra de Lorca, que se han transformado en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras. Como curiosidad, Lolita cierra un círculo que no pudo cumplir su madre hace varias décadas. Lo explica el propio Luque, el padre del espectáculo: "Siendo Miguel Narros director del Teatro Español de Madrid encargó un nuevo montaje de ‘La casa de Bernarda Alba’ al director José Carlos Plaza. Este propuso a Lola Flores para el personaje de la Poncia. Por motivos de agenda, Lola Flores no pudo hacer el montaje y se lamentó de ello en una entrevista televisiva. Al saber esta anécdota me llegó la idea de leer la obra de nuevo y descubrir si podía rescatar el personaje y hacer una creación escénica a partir de él. Vi el increíble material dramático que encerraba Poncia y seguidamente llamé a Lolita Flores para proponerle que hiciera este personaje".

El regreso de Boadella

Tras estrenar a nivel nacional ‘¡Qué salga Aristófanes!’ en el recinto zaragozano en enero de 2022, Els Joglars retornan con ‘El rey que fue’ del 31 de octubre al 5 de noviembre. El texto, firmado por Albert Boadella y Ramón Fontseré, gira en torno a la figura del rey emérito, Juan Carlos I. La acción se sitúa en 2023, en el Golfo Pérsico. Un monarca anciano quiere sentir el sabor de su lejana y querida patria. Dispone una fiesta en un lujoso velero para degustar una deliciosa paella en alta mar. Periodistas, amigos, amigas, jeques y familiares están invitados.

Según revela la compañía, la obra supone "una revisión humana y sin concesiones de la vida de Juan Carlos I y de los últimos 50 años de nuestro país. Una tragedia shakespeariana de un rey en el ostracismo que trae al escenario fantasmas del pasado, decisiones, arrepentimientos y orgullos". Boadella dirige a un elenco capitaneado por el propio Fontseré y completado por Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Martí Salvat, Bruno López-Linares y Javier Villena.

El 10 y el 12 de octubre la ópera ‘Lucia di Lammermoor’ de Gaetano Donizetti será interpretada por la Orquesta Reino de Aragón, el Coro Amici Musicae y por los cantantes Leonor Bonilla (soprano), César Cortés (tenor), Zoltán Nagy (barítono/bajo), Jorge Franco (tenor), Alejandro López (bajo), Andrés Sánchez (tenor) y Anna Gomà (mezzosoprano).

La escena aragonesa estará representada por Teatro del Temple del 16 al 19 de noviembre con otra adaptación lorquiana, ‘Bodas de sangre’. Bajo la dirección de Carlos Martín, la compañía pretende "que el espectador entre en la propuesta desde su contemporaneidad, para hacer de la fábula lorquiana un viaje escénico que construyen actores y técnicos, pero que termina el público".

La última confirmación en el calendario del Principal es ‘Animales de compañía’ del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Laura Galán, ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por ‘Cerdita’, lidera una trama que arranca con la cena de cuatro amigos en la que las mentiras y las inseguridades tensarán la velada.

En el Teatro del Mercado

El Teatro del Mercado, otro recinto municipal, también ha dado a conocer parte de sus propuestas para la nueva temporada, donde el talento aragonés vuelve a estar muy bien representado.

Arrancará la compañía zaragozana Caleidoscopio Teatro con el espectáculo infantil ‘Los paraguas de Satie’ del 15 al 17 y del 21 al 24 de septiembre. Es un espectáculo de objetos y máscaras inspirado en el texto ‘Monsieur Satie, el hombre que tenía un piano en la cabeza’, de Carl Norac. Siguiendo la música evocadora del compositor francés Eric Satie, va entretejiendo pequeñas historias con lenguaje fabulador, sorpresivo, bello y simbólico.

La siguiente semana, del 27 de septiembre al 1 de octubre, el humor tomará las tablas con ‘Pregoneros Got Talent’, una comedia explosiva con música en directo que aspira a recrear el pulso festivo de los Pilares y su vertiginosa emoción. Jaime Ocaña, Catalina Pueyo y Luis Cebrián tomarán los mandos de un concurso cuyo objetivo es dar con el pregonero definitivo para los festejos de la capital aragonesa, toda una odisea.

Precisamente, en fechas pilarísticas retornará un clásico, ‘Comisaría en Fiestas. La Loca Academia’. Del 3 al 15 de octubre Teatro Indigesto facturará 12 funciones que depararán nuevos casos, nuevos personajes, nuevos ‘sketches’, nuevas tramas y diversión a raudales.

Del 19 al 22 de octubre tomará el relevo Facultad Mermada con ‘Pa qué me invita’, una obra en el que dos personas se citan para participar en un improvisado recital poético. Margarita Simpar es la poeta invitada y Paco el organizador del evento. Ambos se verán envueltos en cómicas peripecias.

Finalmente, del 31 de octubre al 5 de noviembre se escenificará la comedia ‘El último amor de Don Juan’, basada en un texto de Juan Bolea.