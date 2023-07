Una estampida artística de 21 rinocerontes toma la Plaza del Pilar de Zaragoza

Un desfile inesperado ha irrumpido este viernes en la cotidianidad de la ciudad de Zaragoza. Una exposición de 21 esculturas de rinocerontes del artista cubano Roberto Fabelo y la Fundación Ibercaja ha encontrado su hogar en la reconocida Plaza del Pilar, convirtiendo este espacio en un museo gratuito al aire libre que ya acapara las miradas de todos los públicos.

Una manada de arte se abre paso entre la multitud. Cada rinoceronte es una obra única, con su propia historia y mensaje. El macho alfa del grupo de esculturas, de grandes dimensiones y pintado de color rojo, mira hacia un lado mientras su manada lo hace en la dirección opuesta con el objetivo de simbolizar el carisma y el papel de los líderes en nuestra sociedad.

Entre los visitantes, algunos jóvenes y otros más mayores, se detiene Manuel, jubilado y zaragozano, quién no ha podido evitar tomarse una foto. "He venido expresamente desde mi casa a ver la exposición y la verdad es que me está gustando mucho", admite el visitante.

Aunque unas indicaciones en el suelo de la Plaza anuncian que no se deben tocar las esculturas, algunos niños curiosos no pueden evitar pasar su mano por la superficie rugosa de estos animales.

Esteban y Elena han venido con su abuelo Francisco, quien asegura que la muestra le parece "muy interesante". Ambos niños explican que entre todas las esculturas su favorita es la de color rojo, no solo por ser la del animal más grande, sino también por ser diferente al resto.

Fotos de la inauguración de los rinocerontes de Roberto Fabelo Javier Belver

Para Roberto Fabelo, artista y creador de la exposición, los rinocerontes son unos animales conocidos por vivir en manadas lideradas por un individuo dominante, generalmente un macho alfa, y es por eso por lo que busca que todos los visitantes puedan reflexionar sobre la diversidad de pensamiento y los enfoques que puede tener un mismo grupo social.

Pilar, soriana de nacimiento y zaragozana de adopción, también se ha acercado expresamente para disfrutar de esta nueva obra cultural. Para ella, el lugar es "idóneo" y permite darle "más alegría y color" al centro de la capital aragonesa.

Además del valor artístico y cultural, la muestra busca crear conciencia sobre la conservación de la vida silvestre y la preservación de los animales en peligro de extinción.

Todos los visitantes y los allí presentes coinciden: esta exposición ha logrado fusionar el arte, el respeto al medio ambiente y el entretenimiento público de una manera diferente a la habitual.

El director General de la Dirección Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha asegurado durante la presentación de la obra que esta muestra atraerá a "muchísimas personas interesadas en el arte contemporáneo" y ha admitido que es "todo un honor" poder contar con la colaboración de artistas internacionales como Fabelo.

Fotos de la inauguración de los rinocerontes de Roberto Fabelo Javier Belver

A la presentación también han acudido Sara Fernández, concejal de cultura de Zaragoza, y la alcaldesa, Natalia Chueca, quién ha reconocido que se siente "muy identificada" con la muestra debido al cambio de rumbo que tomó en su vida profesional cuando escogió dejar atrás la esfera privada y dar el salto a la política aragonesa.

Desde este viernes hasta el 31 de agosto la manada de rinocerontes se quedará en la Plaza del Pilar. La obra "Liderazgo" se une a la exposición cultural "Divertimentos" del Museo Goya y también a la instalación "Sobrevivientes" situada en su patio central, todas ellas firma del artista cubano.