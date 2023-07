Roberto Fabelo: "La esencia del arte es el espíritu crítico"

A Roberto Fabelo (Camagüey, Cuba, 1950) los críticos lo relacionan con artistas como El Bosco u Honoré Daumier. Por su sátira, por sus obras pobladas de seres imaginarios y animales insospechados. Su mundo es fácilmente reconocible pero, ¿dónde nace? "Mi trabajo fluye de manera natural -apunta-. Obviamente, todos los artistas trabajamos con el pasado. Con eso, y con lo que la vida nos va mostrando. A mí me ha impresionado mucho el cine de Buñuel, por ejemplo. Pero es la vida la que te va llenando de ideas, experiencias y conocimientos, y he acumulado un banco de imágenes en mi cerebro. Esos personajes que tanto llaman la atención salen de algún rincón de mi memoria".

¿Por eso ha titulado ‘Divertimentos’ su exposición en Zaragoza? Pero las obras que presenta son mucho más ambiciosas que un simple divertimento. Soy muy afortunado en la vida por poder proyectar mi trabajo. Me parece algo milagroso comunicarme conmigo mismo y con los demás gracias a él. Pero, en arte, el divertimento no está reñido con abordar asuntos de gravedad o más solemnes. Y eso que mi mundo no es la solemnidad.

Presenta dibujos, pinturas y esculturas. Siempre ha reivindicado el dibujo, una disciplina que no todos los artistas aprecian. Y lo reivindica tanto si el soporte es un simple papel de estraza o si es una seda bordada.

El dibujo es una especie de enfermedad, una gimnasia, la clave de todo. Los italianos usan la palabra ‘disegno’ para referirse al dibujo, y así es como hay que entenderlo, como el diseño, la estructura interior de algo. Yo he dibujado todos los días de mi vida y en cualquier tipo de superficies, en un sobre, en un papel de oficina... El dibujo sostiene mi obra. Trabajo todos los días, si es que se le puede llamar trabajo a lo que yo hago, y el material nunca ha sido muy importante para mí. Un día me encontré una seda bordada y dibujé encima. Los creadores encuentran materiales allá donde estén y yo nunca me he detenido cuando me ha faltado algo. La precariedad material no puede acabar con un artista. He utilizado desde calderos viejos, en cuyos fondos llenos de hollín y suciedad he dibujado, hasta cucarachas.