Miguel Lorán y ‘Caleidoscopio’: el reto de componer y grabar un disco con solo 12 años

Miguel Lorán tiene 12 años y un disco en el mercado. Lo ha compuesto él. Es de jazz, la música que le apasiona y a la que dedica muchas horas porque le hace feliz. Este orgulloso vecino de María de Huerva no quiere ser músico de mayor;ya lo es de pequeño. Acepta con madurez la curiosidad que genera su iniciativa;se apoya en su padre, que responde al alias Pietro Loranne en el universo del rock local, pero es Miguel quien compone, arregla y toca en su álbum. Tiene bastante obra compuesta: en su debut, ‘Caleidoscopio’, ha elegido las 11 piezas que más le cuadraban con su idea para este disco iniciático. El álbum ya puede escucharse en Spotify y las principales plataformas digitales.

"Empecé a componer con seis años, por eso tengo bastantes canciones –explica Miguel– y juntarlas en un disco es algo chulo. Ya habíamos hecho dos sesiones en casa hace un tiempo, cuando tenía nueve años: están en Bandcamp. Usé piano eléctrico y grabamos directamente a ordenador, sin masterizar".

Su padre aclara que "aquello fue más básico, pero luego ha regrabado algunos de esos temas. Conozco el Cubase y suelo manejarme en este terreno con los grupos en los que toco, así que haberlo hecho para Miguel es una gozada. Grabar en casa con calidad decente anima mucho".

A la hora de componer, Miguel pone especial hincapié en el cuidado de la melodía. "Se me ocurren en la cabeza y cuando las paso al piano, las voy desarrollando, añado acordes y detalles. Me ha pasado varias veces lo de tener una idea de camino al colegio, o volviendo, y grabarla en el móvil para que no se me olvidase. Luego se desarrolla y en una semanas trato de tener la canción completa, aunque luego cambie cosas".

Chano y Jarrett sobre Helfgott

Miguel es un chaval tranquilo, reflexivo, disfrutón en su relación con la música. No ha intentado aún abordar el ‘Concierto número 3’ de Rachmaninoff, aunque no descarta nada. "A mi madre le gusta mucho el número 2. Yo prefiero el jazz y el rock, me gustan mucho Supertramp y Earth, Wind & Fire. De los pianistas, mi favorito es Keith Jarrett. Bueno, con Chano Domíguez, lo vi una vez en Valencia y dio un conciertazo". "Y Panticosa –apunta su padre– trajo a Marco Mesquida hace unos días; le dio a Miguel una ‘masterclass’, en un concurso en el que llegó a semifinales".

El joven pianista sueña con éxitos futuros, pero sin despegarse del suelo. "Me encantaría ir a grandes festivales de jazz, y el primero que me hace ilusión es el de Zaragoza. Ahora disfruto estando en Jazz For Kids, nos juntamos una vez al mes en Huesca. Hicimos un concierto en Getxo y otro en la sala Luis Galve de Zaragoza y fueron geniales". Pietro corrobora esa impresión. "Tocar con otros es enriquecedor para un pianista. Muchos de los chavales que han pasado por Jazz For Kids en estos 10 últimos años acaban estudiando en el Musikene, en Pamplona o en Estados Unidos".

Ciencias... y música

En el colegio, a Miguel le van las ciencias. "Me gusta saber de dónde vienen las cosas. También me encanta la programación, trato de aprender más de un lenguaje y voy apuntándome a cursos en la red para manejarme mejor".

Su padre está ahora con el proyecto musical Boke. Empezó en La Verdad a edad muy temprana, y formó Miss Diciembre con el cantante del grupo, Jesús. Grabó un disco de rock con Angelitos Negros;Boke se acerca más al terreno de Black Sabbath en la sonoridad. "Creo –apunta Pietro– que el futuro de la música en España pasa por dar más importancia a su enseñanza en el colegio: ahora es un poco relleno. Deberían salir del cole sabiendo solfeo, como mínimo; en otros países lo hacen tocando varios instrumentos. No creo que veamos eso aquí, pero sí hay colegios con una integración de los estudios musicales, y si los chavales quieren estudiar un instrumento hacen el conservatorio a la vez".

¿Quieren ver tocar a Miguel? El 16 de agosto, dentro de Música en la Cima, estará en la iglesia de San Juan Bautista de Eresué (Huesca).