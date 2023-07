Luz Casal recibe el premio Pirineos Sur: "Tengo una relación emocional con este festival"

La cantante Luz Casal ha actuado en lugares inolvidables de todo el mundo. Un ejemplo de ello es el teatro romano del Partenón. Sin embargo, el escenario flotante de Lanuza, en el valle de Tena, es para ella "un paisaje único". Lo ha dicho este viernes al recoger en la Diputación de Huesca, bajo el mural pintado en el techo por Antonio Saura, el premio Pirineos Sur Cultura e Integración, un festival con el que tiene "una relación emocional y sentimental".

Uno de los momentos inolvidables que guarda en su memoria es el de la llegada en barca, de noche, bajo las estrellas, al escenario del embalse de Lanuza en 1992. Era su primer contacto con el festival en el año del estreno de Pirineos Sur.

Hoy, coincidiendo con la edición número 30, la cantante gallega ha recibido de manos del presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, el premio Pirineos Sur Cultura e Integración por su compromiso social y humanitario a través de la música, en un acto que se ha abierto con una de sus canciones más memorables, 'Entre mis recuerdos', interpretada por los jóvenes de Jazz for Kids, a los que luego ha saludado. El premio está representado por el icono del certamen, el camello de tres jorobas.

Se entrega desde hace nueve años. El primero fue a parar a Paco de Lucía, y el año pasado lo recogió Rozalén. "Este premio pone en valor la diversidad y la riqueza musical", ha comentado la cantante en su discurso ante una sala abarrotada de público. Precisamente el domingo vuelve al escenario flotante para presentar el que es su décimo sexto disco, tras 40 años de carrera musical.

Festivales como Pirineos Sur, ha dicho, "cuyo número es muy importante, no sé si excesivo", sirven para poner a disposición del público una gran variedad de estilos, desde un solista de música urbana a un cuarteto de clásica. En el acto se ha recordado que por aquí han desfilado nombres nacionales e internacionales, como Tito Puente, Julieta Benegas, Mark Knopfler, Pablo Milanés o Cesárea Évora. Para Luz Casal, es un lugar único, un escenario rodeado de naturaleza "donde se sabe que la gente está a gusto", sin apreturas.

El premio destaca la manera de Luz Casal de entender la música, "su modestia, su fuerza y su profesionalidad". También su talento, su filantropía y su calidad humana, ya que participa en numerosas causas, incluía la lucha contra el cáncer de mama, que ella mismo sufrió. "La música no cambia el mundo, pero ayuda a que los individuos se sientan acompañados", ha declarado.

Ella considera "importantísima la relación con el público", porque cuando alguien le dice que le gusta mucho una de sus canciones, ve la consecuencia tangible de su trabajo. "Intento a través de la música ofrecerle a la gente aquello que me parece importante. Ser solidario no es solo llenarte la boca con la palabra sino ayudar al prójimo en sus momentos más débiles". Durante el confinamiento llamó por teléfono a gente anónima, a quien se lo pedía. Y el Festival de la Luz, con el que colabora en Galicia, permite echar una mano a fundaciones y asociaciones. "Hay muchas cosas que para mucha gente son importantes y que a mí no me apasionan. No necesito tener más éxito ni más dinero, cosas que parecen que van implícitas con el éxito en la música. Yo persigo otras cosas, como tener la convicción de que el público sale satisfecho de cada concierto".

Según el presidente de la Diputación, Isaac Claver, el 30 aniversario era la mejor ocasión para premiar a una artista de la talla de Luz Casal, que no solo es un referente cultural y una cantante de primer nivel sino "un ejemplo de persona, de humanidad", que ha transmitido a través de sus testimonios sobre el cáncer de mama, con los que ha ayudado a otras mujeres o las llamadas de esperanza que hizo en pleno confinamiento.