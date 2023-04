Del tablao al góspel y la estratosfera: Niño Josele encabeza el variopinto cartel del XL Festival del Jazz de Zaragoza

El Festival de Jazz de Zaragoza cumple 40 ediciones en este 2023, y ha preparado para celebrarlo un cartel que definen como especial. Más allá de las emociones explícitas que lleva a tal categorización, lo cierto es que la selección de artistas muestra un balance de estilos, trayectorias e impacto que invita a no perderse ninguna cita. Niño Josele, que sacó a finales del año pasado su monumental álbum ‘Galaxias’, es quizá la estrella más rutilante de las que harán acto de presencia en el Auditorio de Zaragoza (sala Multiusos, con dos sesiones extra en la Luis Galve protagonizadas por talentos aragoneses) a mediados del próximo mes de noviembre.

El guitarrista almeriense, que cumple 49 años pasado mañana, tendrá en Zaragoza la compañía de una de las invitadas en su álbum, Rosario la Tremendita. Se trata de un trabajo redondo, en el que mantiene diálogos espectaculares con Rubén Blades (en materia de salsa, nadie le tose al panameño) y el fallecido Chick Corea, que tiró de su querido Moog en la grabación; ambos consiguieron que la guitarra y el sintetizador tumbasen de antemano cualquier intento de analogía con la Torre de Babel.

Un crisol resultón

Los dos nombres avanzados por el festival ya animaron a la parroquia. Mike Stern, a sus 70 años recién cumplidos y después de superar con éxito (tras varias cirugías) un accidente que le quebró ambos brazos en 2016, es uno de los mejores guitarristas de la historia, por versatilidad, trayectoria profesional y dominio de su instrumento. En los 80 giró dos veces con Miles Davis y una con Jaco Pastorius, ha colaborado con infinidad de primeras espadas (grupo al que también pertenece) y acumula reconocimientos por doquier. El bostoniano pasó por las aulas de Berklee, y lleva medio siglo impartiendo cátedra por todo el mundo.

En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda, MIke Stern, Hiromi, Emmet Cohen y Jazzmeia Horn. H. A.

En lo que respecta a la pianista Hiromi Uehara, es la viva imagen antropomorfa de una coctelera sonora. Veinte años después de su debut, ‘Another mind’, la japonesa (otra egresada de Berklee) sigue epatando audiencias con una mixtura natural del bop, el pop, la tradición clásica y el funk. Fue niña prodigio, y desde su eclosión en la escena no ha hecho sino reinventarse y jugar, tanto en el escenario como en los estudios de grabación. Su último disco es ‘Silver lining suite’ (2021).

Entre el resto de nombres destaca el de Jazzmeia Horn. La estadounidense, que acaba de cumplir 32 años de edad, gozó de su primer escaparate real en la industria al ganar el Sarah Vaughan International Jazz Competition de Newark (New Jersey) en 2013. Su rango vocal es increíble, así como la depurada técnica que luce en cada encuentro con el público.

A Horn le ha tocado ser comparada con Ella Fitzgerald, una pesada carga para cualquiera que ella lleva con suma serenidad. Su propio nombre, Jazzmeia, es otro gancho de atención, porque no es artístico:se llama así de verdad, gracias a su abuela paterna. Expuestas todas las premisas, cuando se tiene ocasión de escuchar su voz, todas las anécdotas pierden el sentido. De hecho, es fácil perder el sentido oyéndola.

El góspel es su base cantora (allí estaban su abuela, su madre y la pequeña Jazzmeia) y la musicalidad familiar se completaba con su padre, batería profesional. Además de seguir su carrera como cantante, es profesora de jazz en el NJPAC Well’s Fargo y en Jazz In The Schools Program de Newark.

El piano es el instrumento más presente en le festival. Nacido en Miami en 1990, Emmet Cohen es una de las presencias más habituales en el circuito de festivales jazzísticos europeos. ‘Future Stride’ (2021) es su mejor carta de presentación.

En cuanto al tributo al desaparecido Tete Montoliu, que hubiera cumplido 90 años en 2023, la voz cantante la llevará (no literalmente) el pianista Ignasi Terraza, su pupilo, junto al contrabajista Horacio Fumero, que lo acompañó por espacio de dos décadas. Completa el terceto otro antiguo músico de Montoliu, el batería David Xirgu, más dos invitados de postín que también trabajaron con el maestro:el saxofonista Perico Sambeat y la cantante Maria del Mar Bonet, a quien acompañó en la versión del tema ‘Jim’, que popularizó Billie Holiday. Se harán piezas de Montoliu y versiones que hiciera el pianista de Dexter Gordon, Miles Davis, Thelonious Monk y Coltrane.

De la tierra

Los anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, dicen mucho aquello de “last, but not least”, que viene a traducirse “por último, pero no menos importante”. Esa frase le vale a la doble propuesta del festival que tienen como sede la sala Luis Galve del Auditorio. Jazz For Kids tiene a Dani Escolano al timón, y es una iniciativa de corazón oscense que ya ha visitado todo el mundo.

El grupo de artistas que comandará el músico de Estadilla desarrolla en el festival dos conciertos, en los que trata de combinar el impulso pedagógico con el lúdico.Además, se puede hacer doblete con los recitales de la noche. Jazz For Kids saca lo mejor de la creatividad infantil y juvenil en el mundo del jazz; está de décimo aniversario, además, y deseoso de celebrarlo.

Los conciertos y las entradas