El pintor José Moñú cambia el lienzo por un coche en movimiento

Han sido días de mucho trabajo en las instalaciones de White Gym, en Casablanca, donde el artista aragonés José Moñú (Zaragoza, 1981) ha llevado a cabo las pruebas de la intervención artística que llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en las Bardenas Reales. ¿El motivo? Hacer realidad el sueño que le hizo alzarse como ganador del Lexus RX Art Car, convocado por la prestigiosa marca automovilística, y que invita a la intervención de artistas en vehículos de la marca para crear obras únicas.

Sobre un pequeño andamio, con dosificadores de todo tipo y más de 90 kilos de pintura de los colores que siempre utiliza en su obra, el artista comienza a jugar con el momento. “Un poco más de blanco”, solicita a sus acompañantes. Poco a poco, gracias a la habilidad del conductor, Matías Martín, el techo del vehículo de prueba comienza a escurrir pintura. Y es que una de las peculiaridades de la obra, que lleva por nombre ‘Kumano Kodo’, es que, en parte, se crea a ella misma. “La idea es ir dando indicaciones al conductor del vehículo para que se acabe gracias al movimiento del vehículo”, explica Moñu.

Su criterio artístico y su forma de ver la vida se entremezclan, en esta obra, con la fuerza y la gravedad del coche, y con el azar que forma parte de esta original intervención artística. Todo un reto en su carrera. “Tenía muchas ganas de ver cómo reaccionaba la pintura sobre un soporte diferente al lienzo. Esto es algo que nunca se ha hecho. Ahora solo tengo ganas de que llegue el gran día”, afirma.

“Tampoco sé lo que pretendo, no sé a quién va dirigido. Solo espero que sea una obra de arte inspiradora y única”, puntualiza. Y es que complacer al público en general nunca ha sido uno de sus objetivos. Aun así, el aragonés asegura sentirse en uno de sus mejores momentos profesionales: “Una de las cosas que más valoro del concurso es que ha obedecido al voto popular, es decir, que lo ha decidido la audiencia con su voto”.

El artista aragonés ultima los detalles de la intervención con la que ganó el premio Lexus RX Art Car, la cual tendrá lugar este sábado en las Bardenas Reales.

Además, la obra resultante viajará a Arco Madrid en 2024 y, de allí, comenzará una gira por distintas ferias de arte de Europa. “Estoy en un momento feliz, y es una sensación que no había tenido hasta la fecha. Creo que está siendo un premio al trabajo y al esfuerzo de tantos años, y me siento agradecido. Ahora tan solo quiero disfrutarlo”, afirma.

Jugar con el espacio y el tiempo

Y es que, tras más de dos décadas jugando con pinceles, colores y lienzos, Moñú no para de explorar nuevos formatos, tamaños y espacios, como, por ejemplo, el mundo digital. Hace tan solo unos meses inauguró su primera exposición individual en el metaverso titulada ‘Crunchy Paintings’, de la mano de una galería neoyorquina: ‘Surfergirl’. Además, en septiembre viajará a Miami para exponer parte de su obra.

“Siempre he tenido claro que me quería quedar aquí, en Zaragoza. No me importa moverme, ir y venir, pero este es el lugar desde el que quiero crear mi obra”, reivindica. Una obra en la que encontramos una colección de personajes solitarios cuyas cabezas aparecen arremolinadas, deformadas, como si todo fuera excesivamente rápido allá adentro. “En parte creo que es un reflejo de la sociedad actual en la que vivimos. Sin embargo, mi obra sigue evolucionando, igual que yo, y pronto espero incorporar elementos nuevos”, destaca.