Ibáñez, un humor puramente de gags

Cuando Francisco Ibáñez entró en ‘Pulgarcito’ y crea Mortadelo y Filemón era jovencísimo. Tenía 21 años y ya era un veterano. Había creado tres o cuatro personajes para ‘La risa’, que era un tebeo que se había publicado desde el año 1922 o 1923, antes de la Guerra Civil. Y que después de la Guerra Civil, la editorial Marco mantuvo en una especie de 'Pulgarcito' más barato, pobre, peor hecho, todo estaba peor hecho, y ahí entró y creó varios personajes, pero su gran creación fue ‘Mortadelo y Filemón’, en ‘Pulgarcito’ de 1958-1959, y es consecuencia del exilio y de la evasión voluntaria de unos cuantos dibujantes de Bruguera, que estaban hartos de lo mal que les pagaban y de la falta de derechos y se fueron para crear una revista distinta, que es ‘Tío Vivo’. Fracasó en parte porque Bruguera le hizo la vida imposible y tuvieron que volver al redil, y mientras tanto como se habían quedado sin dibujantes importantísimos para la editorial y contrataron a gente joven que los sustituyera y ahí estaba Ibáñez.

Ibáñez significa, dentro del tebeo español, el paso de la historieta costumbrista, que estaba situada en un contexto español y claramente contemporáneo (las hermanas Gilda tenían problemas con la cartilla de racionamiento, Carpanta tenía hambre, el típico oficinista era don Pío) a otra esfera. Mortadelo y Filemón era otra cosa. Era un humor puramente de gags, traumático, de golpes, algunos muy imaginativos, no solo de golpes, ya que recordaba un poco a los dibujos de la Warner, pero los dibujos de Mortadelo son sumamente ingeniosos.

Aunque para mí la gran creación de Ibáñez no es Mortadelo y Filemón, aunque yo prefería la historieta anterior de Bruguera, la gran creación es 13 Rue del Percebe. Ocupó la contraportada del 'Tío Vivo', el nuevo 'Tío Vivo', la segunda época, cuando los dibujantes han vuelto a Bruguera, y Bruguera lanza esa revista que ellos mismos habían hecho lo indecible para eliminarla. Y en la contraportada aparece esa pieza que es una idea genial. He escrito sobre ello, y la he comparado con un libro como ‘Vida. Instrucciones de uso’ de Georges Perec.

Pero lo que hace Francisco Ibáñez es una especie de corte para que el lector vea todo lo que pasa en cada una de las habitaciones o de los apartamentos de la Rue del Percebe. Creo que se diga Rue y no Calle se debía a que era preferible que las barbaridades que pudieran ocurrir ahí sucedieran en Francia y no en España. Pero ahí hay diversidad de opiniones.