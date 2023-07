El Teatro de las Esquinas cierra 'Julio con Jota' con Marc Pardo y Vicente Olivares

Llega un fin de semana con jota variada y de calidad en Zaragoza. El Teatro de las Esquinas cierra su programa 'Julio con Jota' con dos propuestas muy diferentes, las de Marc Pardo y Vicente Olivares. Y, para cerrar de lujo el fin de semana, en la iglesia de San Pablo se reúne una de esas lluvias de estrellas que, a diferencia de las ‘lágrimas de San Lorenzo’, tardan varios años en repetirse.

Abre el fuego este viernes Marc Pardo. El joven de Valdealgorfa (aunque nacido en El Prat de Llobregat) es una de esas figuras irrepetibles que de vez en cuando da la jota. Famoso por su participación en programas televisivos como ‘Jotalent’, se presenta en el Teatro de las Esquinas a pecho descubierto, acompañado de siete músicos y sin bailadores que le den oxígeno. ‘100% Chaparro’, que así se llama su espectáculo, «no es el típico festival de jota, sino que explico ese personaje, Chaparro, a través de lo que cuento y canto». Es un espectáculo, si hay alguien que no conoce a Marc Pardo, con mucha jota y mucho humor.

"Soy un cantador libre –subraya–. ¡A quién no le gustaría ganar el primer premio en el certamen de las Fiestas del Pilar, a todo el mundo! Pero yo estoy un poco en contra de los concursos porque al final todo el mundo que participa en ellos acaba haciendo lo que entiende que va a valorar más el jurado, y el espectador acaba viendo a 15 personas cantando de la misma manera, aunque con voces diferentes. A mí me gusta la variedad, la chispa, el humor. Lo mío son las rondas".

El espectáculo, de hora y media de duración, empieza a las 20.00 y las entradas para verlo cuestan entre 14 y 16 euros. Pardo cantará jotas que ha recuperado personalmente en Valdealgorfa, junto a algunas de su propio coleto.

El joven, que aprendió por su propia cuenta escuchando casetes de jota, tiene una forma muy personal de encarar el canto regional. "No soy aragonés, yo nací en Cataluña –bromea–. Pero me hicieron de Valdealgorfa".

En realidad, esa es la localidad natal de su padre y adonde ha vuelto en fines de semanas y periodos vacacionales. "Toda mi vida la tengo allí", confiesa, ahora sí, en serio.

Por su parte, la propuesta de Vicente Olivares es totalmente distinta. Lleva este sábado a las Esquinas (18.30, entradas 14-16 euros) su espectáculo ‘Con mi rasmia’, que no es otra cosa que la presentación de un disco, pensado, aquilatado, brillante, en el que resume sus 35 años de trayectoria.

Resumen de una vida artística

"He estado madurando y trabajando el disco durante los últimos ocho años junto a Sergio Aso. Hay una primera parte en la que recorro lo que puede considerarse como mi geografía vital, y una segunda en la que resumo mi vida artística. Hay homenajes a Cecilio Navarro, José Oto y Jesús Gracia. Y en la parte final canto junto a mis cuatro hijos, a los que les he logrado contagiar mi amor a la jota".

Podría sonar a balance final, a despedida, pero nada más lejos de la realidad. Olivares, exponente de la jota de fuerza, parece haber hecho un pacto con el diablo para mantenerse, a sus 66 años, en plenitud. Nació en Rubielos de Mora en 1957, empezó a cantar tres décadas después y tiene cinco premios Extraordinarios, algo que solo han conseguido otros dos cantadores.

"La voz es una vela que se gasta según la uses –señala–. Yo la he cuidado mucho, no he hecho excesos, no he bebido, no he fumado, no me he ‘machacado’, así que aquí estoy. El esfuerzo, el trabajo y el público son lo que me mantiene en activo". Dos parejas de baile, Ester Gimeno y Adrián Tomás (los últimos galardonados con el Extraordinario) y Juan Carlos Aguayo y Carla Cabañero, le acompañarán sobre el escenario. Y Sergio Aso dirigirá a los músicos.

Con estas dos actuaciones se cierra en el Teatro de las Esquinas el ciclo Julio con Jota, que ha contado también con una gala en homenaje a Teresa Betoré y Tomás Castillo, de Nobleza Baturra.

Estrellas en San Pablo

Momento para el recuerdo el que se vivirá este domingo (19.30) en la iglesia de San Pablo de Zaragoza. El templo, enclavado en el barrio jotero por excelencia, va ser escenario por vez primera de una gala. La cofradía del Silencio ha organizado un actuación para contribuir a la restauración del Cristo de la Agonía. Eva María Oriol, cantadora y hermana mayor de la cofradía, asegura que "estaba en muy mal estado y la restauración costó 7.000 euros. Con la venta de entradas (10 euros) queremos contribuir a ese gasto". Participarán los cantadores Ángela Aured, Beatriz Bernad, Fernando Checa, Begoña García, Bárbara Gil, Yolanda Larpa, Julio Latorre, José A. Longares, Vicente Olivares, Mª Teresa Pardos, Nacho del Río, Javier Soriano, Paquita Urbano y José L. Urbén. Como bailadores, Juan C. Aguayo, Carla Caballero, Alejandra Ezpeleta, Esther Gimeno, Alicia Guerri, Adrián Tomás, Hugo Vijuesca y Fernando Ortiz de Lanzagorta. La música correrá a cargo de Sergio Aso, Raquel Atarés, Quique Calahorra, David Cay, Fernando Gracia, David Moreno y Carlos Solans.