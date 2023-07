'Succession', 'The Last of Us' y 'The White Lotus' reinan en las nominaciones a los Premios Emmy

La serie de drama 'Succession' se alzó con 27 nominaciones para la 75 edición de los Emmy y se convirtió en la producción con más candidaturas, seguida de 'The Last of Us' y 'The White Lotus', con 24 y 23 respectivamente, anunció este miércoles la Academia de la Televisión de EE.UU.

En la particular disputa de las plataformas por tratar de imponer su hegemonía, HBO se alzó con una victoria sin paliativos al acaparar este "top 3" de series con más candidaturas.

En esta ocasión, las tres producciones que concentran más nominaciones competirán en la categoría de mejor serie de drama, un apartado que completan 'Andor', 'Better Call Saul', 'The Crown' y 'House of the Dragon'.

A pesar del éxito de la cuarta y última temporada de 'Succession', que superó sus 24 nominaciones del año pasado, aún queda lejos el récord histórico para una serie de drama que marcó 'Juego de Tronos' con 32 en 2019.

La presencia de esta producción sobre la multimillonaria y disfuncional familia Roy, que ya venció en la categoría de mejor serie de drama en 2020 y 2022, figuraba en todas las quinielas de la prensa especializada.

Asimismo, el fenómeno 'The Last of Us', drama basado en un Estados Unidos postapocalíptico, logró en su primera temporada alzarse con 24 nominaciones, incluidas las de mejor actor y actriz para sus protagonistas, Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Y si la primera temporada de 'The White Lotus' (HBO) le valió el Emmy a mejor serie limitada el año pasado, esta segunda entrega le ha supuesto estrenarse por todo lo alto en los apartados de drama, con 23 nominaciones.

En el apartado de comedia continúa el reinado de 'Ted Lasso', que ya acumula dos premios Emmy consecutivos como mejor serie de comedia y va a por el tercero.

Su tercera temporada le deparó este miércoles 21 nominaciones con su protagonista, Jason Sudeikis, postulándose nuevamente como mejor actor en este formato.

La 75 edición de los Emmy está prevista para el próximo 18 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU.), pero su celebración podría verse amenazada en caso de que el Sindicato de Actores de Hollywood siga los pasos del gremio de guionistas y se ponga en huelga por falta de entendimiento con los grandes estudios de cine y televisión.