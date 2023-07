Cinemanía rinde homenaje a las mejores series del momento en los premios Seriemanía

La revista de Henneo, Cinemanía, referente en el mundo cinematográfico y también en el análisis de series, entregó anoche en el madrileño Espacio Ventas sus primeros premios ‘Seriemanía’ con los que reconoce a las mejores producciones de la temporada en las plataformas de streaming.

“Las series nos han cambiado la vida, le han dado un revolcón a nuestros hábitos. Tiene todo el sentido que Cinemanía entregue estos galardones”. Con estas palabras, Carlos Marañón, director de Cinemanía, explicó a los invitados la creación de estos reconocimientos cuya gala, patrocinada Andalucía Film Commission, Evo y Flor de Esgueva y que contó con la colaboración de Movistar Plus+, Pitillos y Factoría Henneo, fue presentada por el polifacético Santi Alverú. "Queremos celebrar el talento, las ideas, las buenas interpretaciones, la pericia técnica y artística, el cuidado y la categoría de las mejores series de la temporada 2022/23. También celebramos la pasión de los espectadores y de los lectores de Cinemanía”, continuó Marañón.

En esta celebración, en la que se dieron cita todas las plataformas de streaming de contenido audiovisual como HBO Max, Movistar, Atresmedia, Netflix, Filmin o Disney+, los premios a Mejor actriz y Mejor actor fueron para Anna Castillo, Àlex Monner y Ricardo Gómez por sus trabajos en 'Fácil' y 'La Ruta', respectivamente. A ellos se unieron Antonio Resines, Miguel Rellán y Fiorella Faltoyano con el premio Leyenda por 'Sentimos las molestias' y el cómico español Joaquín Reyes, quien recibió el premio Especial Cinemanía por 'Pobre diablo'. Con la idea de reconocer trabajos tanto nacionales como internacionales, los galardones a Mejor drama fueron para 'La Unidad Kabul' y 'Succession', mientras que 'No me gusta conducir' y 'The Bear' recibieron los premios a Mejor comedia. Asimismo, esta primera edición también contó con el reconocimiento a 'Supergarcía', como Mejor serie documental; con el premio Especial Creación artística, entregado a 'Apagón', y con el premio Revelación para Mireia y Joana Vilapuig, protagonistas y creadoras de 'Selftape'.

A estos se unieron otros dos premios, quizá los más esperados por ser aquellos elegidos por el público. Con sus votaciones, los seriemaníacos decidían otorgar el premio del público a Mejor serie nacional a 'Tú también lo harías' y el internacional a la serie sobre la niña de la familia Addams, 'Miércoles'.

Con estos reconocimientos finalizaba este homenaje a las historias que nos han acompañado y que seguirán haciéndolo día a día, el primero de muchas celebraciones por venir. Mientras tanto, tal y como afirmaba el director de la revista, “seguiremos buscando la serie de nuestras vidas”.