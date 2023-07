Salomé Jiménez: "Me fascinaban Goya y Buñuel"

¿Qué le hizo reír por primera vez?Recuerdo preguntarle a mi madre, al ver una foto mía de pequeña riendo, de qué me reía y mi madre responder: "No sé hija, te reías mucho". Reía a carcajadas leyendo el Pirata Garrapata, Astérix o Tintín.

¿Qué era en el patio del colegio?Era la de las gafas y el parche (tenía un ojo vago: era estrábica). Eso no me impedía ser también atolondrada e impulsiva. Rompí varias gafas corriendo y chocándome con cosas y siempre llevaba los leotardos remendados por los tomates que me hacía jugando y cayéndome.