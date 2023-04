Salomé Jiménez, Alfonso Bassave y Florián Rey abren "la apuesta valiente" de Saraqusta

Una de las cosas más fascinantes que existen es ver cine en una pantalla gigante como la de la sala Cervantes. Y anoche, ahí, comenzaba “una semana trepidante”, “una apuesta valiente”, “un ciclo de cine para todos los públicos”, como fue calificada la III edición del Saraqusta Film Festival -certamen internacional de Cine y Series de Historia - en la ceremonia de apertura conducida por la actriz y presentadora María de Rada, que recurrió a “un inglés de Botorrita”, a algunos chistes y a divertidas insinuaciones -del tipo “Alfonso Bésame”- cuando era preciso. Se aludió también que se pretende asumir el concepto de “una Zaragoza de cine como estrategia y como convicción”. Eso sí, María de Rada recordó que la gala y el festival estaban dedicados a los polifacéticos Carlos Saura y Laura Gómez-Lacueva, que acaban de fallecer.

En el arranque, hablaron las autoridades -la vicealcaldesa Sara Fernández, el gerente de Zaragoza Cultural David Lozano, que ha defendido este proyecto como pocos, y el director José Ángel Delgado-, y luego empezaron las emociones: se hizo un avance de la programación y la presentadora recordó que se habían presentado 600 películas de casi todo el mundo. Aparecieron en una esquina del escenario la actriz Silvia Marty y el director y guionista Miguel Ángel Lamata. Iban a entregar los primeros dragones del certamen al actor madrileño Alfonso Bassave y a la actriz zaragozana Salomé Jiménez.

Unos minutos antes, Alfonso había dicho que se siente cómodo en cualquier disciplina, que hacer un papel histórico es una auténtica aventura, que disfruta mucho con la documentación y que, como actor, “busca la verdad, hacer creíble y auténtico cualquier personaje”. Y recordó que le gusta mucho Zaragoza, que había estado en los Premios Feroz y que acudió a visitar el Pilar con su familia. Y Salomé explicaba que le habían marcado Juan Carlos Coraza y por supuesto Miguel Ángel Lamata, con quien rodó tres películas, que no era exactamente peleona, algo tímida tal vez, y aunque daba la impresión de no ser ambiciosa, sí lo era con sus papeles, “me comprometo hasta al fondo y me encanta contar historias a través de mis personajes”.

Salomé Jiménez declaró que el dragón del premio Saraqusta le llegaba un poco pronto: “No he hecho nada para merecerlo, pero me invita a que siga en el camino”, matizó.

Silvia Marty recordó que había conocido a Alfonso hacía 30 años, que lo había visto crecer como actor y como persona, y que había sido un faro en su vida. “Y te quiero para siempre”, le dijo. Lamata, ingenioso y con esa ternura salvaje que tanto le gusta emplear, elogió el talento interpretativo de Salomé y dijo con Frank Miller que por “Salomé me puedo morir, podría matar e ir al infierno”. Alfonso dedicó su galardón a los historiadores, dijo que los historiadores y los actores son cómplices y mantienen vivo el legado del pasado; y Salomé declaró que el dragón del premio Saraqusta le llegaba un poco pronto: “No he hecho nada para merecerlo, pero me invita a que siga en el camino”, matizó.

Tras ellos, apareció la directora Vicky Calavia, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Estrenaba ‘Florián Rey. De luz y de sombra’, un documental que se pasará en ‘Imprescindibles’, en La 2 de TVE, el próximo 21 de mayo. “He invertido cinco años de trabajo y de búsqueda. Estoy muy contenta. Me hace mucha ilusión. Este es el festival de mi ciudad, y es un festival de cine histórico, y Florián Rey es un cineasta de aquí, un cineasta clave que supone la realización de un cine mudo de calidad, el paso hacia un estupendo cine hablado en la Segunda República, que luego no supo adaptarse del todo a los nuevos tiempos. Es historia del cine. Fue un cineasta español de primer nivel, que dejó su huella en España, Europa y en los Estados Unidos”, explicaba Vicky Calavia.

Una foto coral: Carlos, David Lozano, Sara Fernández, Vicky Calavia, Natalia Chueca y José Ángel Delgado. Guillermo Mestre.

“Hay muchas cosas apasionantes de su trayectoria. Fue un maestro y un pionero, y ha dirigido las mejores películas del cine español durante mucho tiempo. El título alude al cine mismo, pero también a su propia personalidad, que parecía tener rincones oscuros”. Vivió una historia de amor y colaboración con Imperio Argentina que no acabó bien y ha dejado por ahí lugares confusos, que podrían orillar el maltrato y lo violencia conyugal. La realizadora está feliz también porque son muchos años de trabajo intentando cerrar una película sobre un maestro del cine, que nació en La Almunia de Doña Godina y trabajó inicialmente en este periódico.

Vicky Calavia: "Florián Rey es un cineasta de aquí, un cineasta clave que supone la realización de un cine mudo de calidad, el paso hacia un estupendo cine hablado en la Segunda República (...)Fue un cineasta español de primer nivel, que dejó su huella en España, Europa y en los Estados Unidos"

“Eso es indiscutible. Ha sido una producción muy compleja: hemos querido que se vean sus películas, las que restauró Filmoteca Nacional y la Filmoteca de Zaragoza. Y otras se ven como están. Como se puede imaginar ha sido una producción y una búsqueda muy complicadas.. Yo quería que se viera el cine de Florián Rey”.

Por otro parte, la directora dijo a HERALDO y en la propia sala que la película está dedicada al productor Jaime Fontán, de Aragón Televisión. “Él me ayudó mucho. Fue clave en esta pieza. Y por eso he querido acordarme de él”. Y aún fue algo más allá: “Con la película de ‘Florián Rey’ y la de ‘Natividad Zaro’, que se preestrena el domingo 30 en el teatro de Borja, a las 19.00, creo que se completa un ciclo que ha sido muy ilusionante”.

Alfonso Bassave había dicho que se siente cómodo en cualquier disciplina, que hacer un papel histórico es una auténtica aventura, que disfruta mucho con la documentación y que, como actor, “busca la verdad, hacer creíble y auténtico cualquier personaje”

Por su parte, José Ángel Delgado explica el motivo de la elección de la primera proyección del Saraqusta Film Festival, de Cine y Series de Historia: “Hemos elegido el audiovisual de Vicky Calavia para inaugurar esta tercera edición por ser un documental de historia del cine. Tiene una cabida idónea en el Saraqusta. Además, muestra a través de la figura de Florián Rey varias transiciones de manera interesante: el paso del cine mudo al sonoro, cómo afectó al sector la época convulsa de guerras, y también vemos cómo evoluciona el concepto de industria y de autoría y cómo se habría desarrollado la industria del cine español si no hubieran tenido lugar los giros bélicos que acontecieron en el territorio. Florián Rey acabó sus días de forma poco reconocida y este documental recupera y honra su figura”.

Vicky Calavia presentaba su documental 'Florián Rey. De luz y de sombra'. Guillermo Mestre.

PROGRAMA PARA EL DOMINGO 30

Y hoy comienzan las sesiones: rueda de prensa a las 10.30, en el Museo del Teatro Romano; mesa redonda a las 12.00 alrededor de la serie ‘La fortuna’ de Alejandro Amenábar con los actores Jorge Asín y Leonor Bruna, y con Javier Millán de moderador. Por la tarde, en los Palafox, a las 17.00 se proyecta el primer capítulo, ‘La fortuna’, y a las 19.00 se pasa el documental ‘Urraca, cazador de rojos’ de Pedro de Echave y Felip Solé, sobre la historia de Pedro Urraca, policía y agente de la Gestapo que persiguió republicanos durante el nazismo. Y, a las 21.00, en el Cervantes, se proyectará la película de la República Checa ‘Il Boemo’ (‘El bohemio’) de Petr Vaclav, sobre el compositor de ópera Josef Myslivecek, que inspiró a Wolfgang Amadeus Mozart.