La sexta entrega de ‘O zaguer chilo’ reúne de nuevo 20 temas cantados en aragonés

La serie de discos en aragonés bautizada como ‘O zaguer chilo’ presentó ayer en el Centro de Historias de Zaragoza su sexto volumen, que vuelve a compilar 20 canciones en lengua aragonesa, interpretadas por artistas de la tierra. La puesta de largo de este trabajo, que impulsan la Asociación Cultural Nogará-Religada y Zaragoza Cultural y se materializa en el Laboratorio Audiovisual del Ayuntamiento, contó con la participación a dúo de los integrantes de La Máquina de Turing, una de las bandas presentes en el álbum, que interpretó para la ocasión el tema ‘Milorcha’. El cierre lo puso L’Aventadero con un recitado de su tema ‘Tornaré’.

En directo en el Centro de Historias y tema presente en el disco 'O Zaguer Chilo VI'

Cherardo Callejón representó a Nogará-Religada en el acto, con David Lozano (director gerente de Zaragoza Cultural) y Carlos Estella, coordinador musical de la grabación en el Laboratorio Audiovisual junto a José Manuel Huerta. Callejón, que habló en aragonés, agradeció el apoyo institucional y técnico recibido para un proyecto que se ha trabajado durante un año entero, y que ya tiene asegurado un séptimo embate. Callejón recordó orgulloso que no se repiten artistas en el proyecto. Lozano, por su parte, se mostró orgulloso del apoyo sostenido de Zaragoza Cultural a un proyecto relacionado con el aragonés; un afán que, según puntualizó, requiere de una especial protección.

La musicalidad del aragonés

Estella explicó que llegar a la media docena es un reto apasionante y una satisfacción grande para todo el equipo del Laboratorio. “Este esfuerzo anual nos aporta mucha riqueza artística. Por la cantidad de gente involucrada siempre es un trabajo intenso, pero cuando se materializa puede verse lo valioso del aporte a la escena musical aragonesa, con propuestas muy diferentes”. La mezcla de nombres consolidados y artistas que prácticamente se dan a conocer con su participación en el disco lo hace más versátil. “Musicalmente y aludiendo a la parte lingüística, consideramos que el aragonés es un idioma con mucha musicalidad y capacidad de comunicar, algo que aquí se expresa en muchos estilos, desde el rap al rock, el folk... es una maravilla”.

La portada del año pasado, hecha por Eva Cortés. homenajeaba a Ixo Rai!; en virtud de la libertad creativa que reciben cada año quienes se encargan del diseño, este año se ha confiado la tarea a Chema Agustín y Víctor Montalbán, que se han inspirado en la Victoria de Samotracia. Callejón aplaudió además el papel de Juan Pablo Martínez, secretario de la Academia Aragonesa de la Lengua y docente universitario, que se brindó de manera desinteresada (al igual que todos los artistas participantes) a revisar y ajustar los textos en aragonés y la métrica, ya que muchos de los intérpretes no dominan la lengua.

El disco físico –más allá de su volcado en las plataformas digitales– podrá conseguirse en el local de Nogará, en la plaza Asso de Zaragoza, por 10 euros. Se han editado 500 copias por el momento. Nogará también lo envía bajo demanda en asociacionnogara.wordpress.com.

Los involucrados y sus creaciones

El disco ‘O zaguer chilo’ (que se traduce como ‘El último grito’) tiene 20 temas en aragonés que tocan un amplio abanico de estilos. Son ‘Tretor’, de Almendra Garrapiñá; ‘Hipnotizau’, de Big Head Down; ‘Carta d’amor’ de Ixo Rai!; ‘Me truqués a la puerta’, de The Magnetophones; ‘Guarda me’, de Water Violet; ‘Caminand enta garra cabo’, de Herizo; ‘Invisible’, de Viki & The Wild (su líder, Viki Lafuente, es de las pocas que ha repetido en distintas entregas de ‘O zaguer chilo’, siempre con proyectos distintos) y ‘Cicatrizas d’as ciudatz’, de Psychophonicos.

El resto de temas son ‘Mentiras olímpicas’, de Belchite; ‘Milorcha’, de La Máquina de Turing; ‘O cerci que soniaba con tener costaus’, de Zobux; ‘Chila companyera’, de Crebazando Muros; ‘Viello Aragón’, de Chera Social Sound; ‘Si la vei’, de Rikmo & Lasko; ‘Azar y Sacrificio’, de Del Desierto; ‘An que muere a carretera’, de Petisme; ‘Huestes de Sobrarbe’, de Os Fillos dos Sobrarbe; ‘Montanyés’. de Varosvan; ‘Tornaré’, de L’Aventadero, y Tornullo de Fierro Viello’, de Los Titiriteros de Binéfar, llamativa pieza de cierre que involucró a un coro de 20 niños.