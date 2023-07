Eduardo Huete: “Hay un gran talento en el cine aragonés, pero falta impulso”

No es algo muy conocido, pero ‘Campeones’ tiene un ‘remake’ saudí.Sí. Fue un proyecto en el que participé como primero de dirección y que fue una locura. Allí no había apenas industria audiovisual, además de que es un país muy cerrado y con leyes complicadas, donde el cine estaba prohibido no hace mucho. En cualquier caso, fue divertido trabajar con gente que hacía su primera película o venía de países como Líbano o Egipto, porque había que traer equipos y personal de fuera. Gracias al buen ambiente fue más fácil sobrellevar la noticia de que confinaban el mundo entero a causa de la pandemia.

¿Cuál es el proyecto que más le gustaría llevar a cabo y que todavía no ha hecho?Un amigo tiene uno que me encantaría. Es una serie que sucede durante el rodaje de ‘Viridiana’, que me parece muy interesante porque siempre me lo han parecido las entrañas del cine de Buñuel. De hecho, me encantaría volver al pasado y poder rodar con él.