Lambán visita la Seo en su último acto como presidente del gobierno aragonés

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha disfrutado en la mañana de este jueves 29 de mayo de una visita guiada a La Seo de Zaragoza. Lo ha hecho en compañía del arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, Felipe Faci, e Ignacio Ruiz, canónigo del Pilar y la Seo, quien se ha encargado de ofrecer las explicaciones de rigor en el paseo por las naves y capillas de la catedral, amén de mostrar las joyas del museo de tapices flamencos.

Ruiz ha explicado a la conclusión que el presidente aragonés “ha visitado con calma y mucho interés la catedral y el museo de tapices, uno de los dos mejores del mundo en su ramo”.

El canónigo ha tratado también un tema de interés general, sobre el que venía abundándose en las últimas semanas. “Sobre los accesos a la Seo y su precio, a ninguna persona inteligente se le escapa que edificios monumentales como esta catedral, que no dispone lógicamente de los presupuestos públicos para sufragar su día a día, debe generar sus propios ingresos”.

El presidente de la DGA, por su parte, ha apuntado que esta visita a la Seo será, muy probablemente, su último acto como máximo mandatario del gobierno de Aragón. “No sé lo que pasará en las próximas semanas, pero me complace mucho que este último acto sea aquí, en la Seo. La visita es un verdadero lujo para cualquier amante del arte y de la historia. Hay pocos lugares en la Comunidad donde el sentimiento de lo aragonés sea tan vivo y esplendoroso, tanto desde el punto de vista religioso como en el plano artístico”.

Ruiz aducía que “lo que no puede una catedral como la nuestra es emplear fondos de la diócesis destinados a problemas mucho más graves, como es la atención social, asuntos de familia y educación. De ahí la necesidad de cobrar entrada, en nuestro caso en una de las dos catedrales de esta plaza: la otra es de acceso gratuito, y en la Seo se cobran 7 euros”.

Cuatro días gratis al mes en la Seo

Hasta el día de hoy, el acceso a la Seo es gratuito unos pocos días al año. “Recibimos una indicación de la Dirección de Cultura de la DGA, diciéndonos que debíamos ampliar ese número de días de entrada gratuita, y así lo hemos asumido. A partir de ahora, el Cabildo marcará mensualmente cuatro días de entrada libre, siempre de lunes a viernes, para los ciudadanos empadronados en la Comunidad Autónoma de Aragón”, explicó Ignacio Ruiz.

El canónigo explicó además que “en los meses en los que haya alguno de esos días festivos en los que el acceso ya era libre, se ajustarán las fechas, para garantizar siempre esos cuatro días mensuales de gratuidad. Se publicarán a mes empezado los días libres del mes siguiente, en la web de la catedral”.

Lambán, satisfecho

Lambán se mostró orgulloso de que la colaboración con la Iglesia de la tierra haya sido fluida en sus ocho años como presidente de Aragón. “Nos hemos relacionado en términos de cordialidad, amistad y colaboración. Estoy muy orgulloso de la Iglesia aragonesa, porque demuestra día a día una altura de miras, calidad moral y compromiso con el territorio poco frecuente en otros ámbitos de nuestra sociedad”.

El dirigente socialista quiso dar un par de anuncios como colofón a esta relación entre el gobierno aragonés y la archidiócesis zaragozana. “Están a punto de adjudicarse las obras de una sala de recepción de visitantes en la Cartuja de Aula Dei, para la contemplación de las pinturas de Goya, por un valor de 200.000 euros. También se ha encargado el proyecto de actuación en el pórtico de Santa Engracia, con una inversión en torno a 300.000 euros. Como saben, esta iglesia es el primer lugar de la ciudad donde se ofició el culto cristiano, lo que se llama 'locus cristianus primus' de Cesaraugusta”.

Lambán citó a Wittgenstein para cerrar sus declaraciones, solicitando así con un volatín filosófico que no hubiese más preguntas. “Cerraré con Wittgenstein y la última proposición de su ‘Tratado lógico filosófico’, que decía que “de lo que no se puede y no se debe hablar, mejor es callarse”. Muchas gracias”.