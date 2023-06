Rosa Muñoz lleva su fotografía geométrica a los antiguos Depósitos Pignatelli

"Aunque mis fotografías parezcan abstracciones, de alguna manera la huella del ser humano está presente en ellas. Entrar en este espacio, y la austeridad de esta arquitectura, me inspiró para esta exposición y su proceso de reconstrucción y síntesis de imágenes". Rosa Muñoz (Madrid, 1963) explicaba así este lunes su exposición 'Lugares en movimiento', que podrá visitarse hasta el 24 de spetiembre en los antiguos Depósitos Pignatelli.

Muñoz, que se inició en la fotografía en los años 80 del siglo pasado, es una artista de largo aliento y con una trayectoria personal alejada de modas y convenciones. Su obra está representada en importantes colecciones, como las del Centre Nacional d`Art Georges Pompidou de París o el Canal de Isabel II, pasando por la Comunidad de Madrid o el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MACUF).

'Lugares en movimiento' requiere una visita pausada. Está integrada por nueve fotografías de gran formato y cinco proyecciones de vídeo distribuidas por diferentes espacios de la sala. La propia fotógrafa reconocía este lunes en la presentación de la muestra que esta es la primera vez que presenta ante el público sus videoproyecciones. La videoproyección central, al final de la sala, es la clave para iniciar el recorrido. Según Rosa Muñoz, su trabajo parte de fotografías tomadas a edificios y pabellones de arquitectura moderna de Madrid, que deconstruye y sintetiza para crear otras imágenes. En cierto sentido, podría hablarse de que lo suyo es fotografía fractal.

La fotógrafa lo explica así: "Estos pabellones emblemáticos de arquitectura moderna en la ciudad de Madrid preservan en su interior creaciones visuales llenas de plasticidad, color, luces, formas, trazos, texturas y símbolos. En ellos veo y me apropio de formas y estructuras en un proceso de deconstrucción y síntesis, para recrear una nueva imagen con otra mirada. Parto de imágenes directas que me dan datos del espacio, sin intervenirlas. Son imágenes frontales que destacan elementos arquitectónicos con signos del tiempo y con un fuerte carácter pictórico. A partir de aquí, selecciono de cada imagen las partes con las que más me identificio. Recreo y construyo una geometría, le doy una nueva vida desde las formas originales captadas por el objetivo de mi cámara. Construyo relatos, puestas en escena donde mi imaginación e intuición encuentran un lugar de expresión artística que denomino 'Geometrías intermedias'.

La exposición forma parte de la programación oficial de PhotoEspaña (este año se centra en el trabajo de las mujeres fotógrafas) y puede visitarse, de martes a jueves, de 17.00 a 20.00. Viernes, sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.0 y de 17.00 a 20.00.