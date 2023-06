La fábrica de cerveza Ámbar expone lo mejor de la fotografía contemporánea española

El Premio Nacional de Fotografía fue creado en 1994 y desde entonces (Gabriel Cualladó) a hoy (Cristóbal Hara) lo han ganado 29 artistas. Por distintas razones –algunos, como Colita, renunciaron al galardón, otros no participan en exposiciones colectivas–, no resulta fácil organizar una exposición colectiva sobre el premio. Lo ha logrado ahora Photoespaña, en una exposición inaugurada ayer en la fábrica de cerveza Ámbar.

‘Gigantes: espacios, memoria y tiempo’ es una muestra con obras de 17 fotógrafos que han recibido el premio Nacional, y resulta insólita en muchos sentidos. Por la cantidad de fotógrafos participantes (la cifra más alta de galardonados reunidos hasta ahora); por lo infrecuente del espacio, una instalación industrial; y por el formato: el ‘gigante’ del título hace referencia al tamaño de las reproducciones. Las obras, dos por autor, se han impreso en lonas de grandes dimensiones articulando un recorrido en el exterior de la fábrica y otro en su interior. Para ver estas últimas es necesario pagar entrada (4 euros) lo que además da derecho a degustar una cerveza. Ámbar es este año patrocinadora del festival de fotografía, que ha ampliado notablemente su presencia en Zaragoza. A la exposición inaugurada ayer se suman otras cinco, una de ellas, la dedicada a recorrer la historia de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, inaugurada ya hace un par de meses en la casa de los Morlanes.

Comisariada por José María Díaz Maroto, ‘Gigantes. Espacios, memoria y tiempo’ cuenta con imágenes del aragonés Gervasio Sánchez, enviado especial de HERALDO a numerosos conflictos internacionales, Juan Manuel Castro Prieto, Chema Madoz, Alberto García-Alix, Isabel Muñoz, Joan Colom, Pablo Pérez Mínguez, Ouka Leele, Alberto Schommer, Rafael Sanz Lobato, José Manuel Ballester, Gabriel Cualladó, Pilar Aymerich, Toni Catany, Manuel Vilariño, Montserrat Soto y Carlos Pérez Siquier.

"La fotografía cuenta cosas de forma especial –aseguraba este jueves Díaz Maroto–, y está exposición también. Estoy seguro de que todos los artistas estarían encantados de esta exposición (algunos de los fotógrafos representados ya han fallecido). No hay ningún tema clásico en la fotografía, del retrato al reportaje, pasando por las imágenes de naturaleza y la abstracción, que no esté representado en la muestra". Dada la calidad de los artistas, no ha sido fácil seleccionar dos de sus obras. En el caso de los fotógrafos ya fallecidos se ha optado por presentar las imágenes más icónicas de toda su trayectoria. En el de los que áun están en activo, las imágenes se han seleccionado a medias entre el comisario y el artista, prevaleciendo siempre la opinión de este último.

La muestra y el programa completo de Photo España en la capital aragonesa, se presentaron este jueves en la fábrica cervecera. La oscense María Pallás, que entre 2006 y 2012 fue responsable de colecciones en el CDAN, es subdirectora del festival. "Hace nueve años que llegamos al Centro de Historias, y desde entonces la relación entre Photo España y Zaragoza no solo se ha estrechado sino que ha crecido significativamente –dijo–. El festival, desde entonces, ha querido poner el foco en Aragón y sus fotógrafos, y este año la colaboración es mayor que que en ningún otro". María Pallás desgranó las exposiciones que este año se celebran en Zaragoza, anunciadas ya tiempo atrás.

Exterior de la fábrica, con imágenes de fotógrafos que han recibido el premio Nacional. Oliver Duch

Carolina Rojo, responsable del Centro de Fotografía con Causa, de DKV, se felicitaba de que "Zaragoza sea la ciudad de la fotografía. Hace tres años que empezamos a participar en el festival y este año lo hacemos con una exposición magnífica, en la que Greta Alfaro reflexiona sobre la identidad y la justicia social. Para nosotros la fotografía siempre ha sido una herramienta para seguir siendo activistas de la salud".

Por su parte, Enrique Torguet, de La Zaragozana, destacó los variados escenarios del festival en la ciudad y que la fábrica se incorpore a la lista este año. "No hay nada más pequeño ni más grande que un instante fotografiado", destacó.

Photo España es un festival que no para de crecer. La XXVI edición inició oficialmente sus actividades el pasado 31 de mayo y se cerrará el 3 de septiembre de 2023. En total, ofrecerá 96 exposiciones de 303 fotógrafos y artistas visuales.

La mayor parte de ellas se celebra en la capital de España, en escenarios como el Círculo de Bellas Artes, Museo ICO, Museo Lázaro Galdiano, Museo Cerralbo, Real Jardín Botánico, sala de exposiciones del Canal de Isabel II o Museo del Romanticismo, entre otros.

Pero también otras localidades están involucradas en el festival. Este año hay exposiciones en Alcalá de Henares, Alcobendas, Almería, Barcelona (3), Huete, Valladolid (4) y Zaragoza (6).

Las seis citas

‘La cofradía de la luz’. La exposición que recorre los 100 años de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Puede visitarse hasta el 2 de julio en la Casa de los Morlanes.

‘Gigantes. Espacios, memoria, tiempo’. Hasta el 22 de octubre en la fábrica de cervezas Ámbar.

‘Carlos Saura, fotógrafo’. Selección de un centenar de imágenes del cineasta oscense. En la Lonja de Zaragoza, hasta el 10 de octubre.

‘Lugares en movimiento’. Reflexión de Rosa Muñoz, artista especializada en videoinstalaciones sobre los lugares, sus usos en el pasado y otros nuevos. Se inaugura el 26 de junio en los antiguos depósitos de agua del Parque Pignatelli. Abierta hasta el 24 de septiembre.

‘La mirada hoy de la RSFZ’. Exposición de obras de socios y socias de la RSFZ. Museo de Zaragoza, 17 de julio-22 de octubre.

‘Presentimiento’. Greta Alfaro llevará a la Torre DKV su obra reciente. Del 21 de junio al 3 de septiembre.