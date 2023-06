Más de 10.000 entradas vendidas para el primer festival de música urbana y techno Zuera Sound

Nace grande, y aspira a consolidarse.El festival Zuera Sound, centrado en la música urbana y la electrónica de baile, se estrena este viernes 23 de junio en el Circuito Internacional de Karting de Zuera, que vio curtirse en su día al campeón de la Fórmula 1 Max Verstappen y rugirá ahora de un modo muy distinto ante el aluvión de espectadores que prevé la organización: con más de 10.000 entradas vendidas por día (incluyendo abonos e individuales) y un aforo máximo de 15.000 personas, los números ya hablan de éxito. El reto estriba en que la logística y la operatividad de las dos jornadas estén a la altura de la expectación creada.

El cartel se reparte en dos escenarios, Main y Techno. La convocatoria empieza pronto, con las primeras notas al aire a las 17.00 en ambos espacios, que cuentan con la suficiente separación en el recinto como para poder funcionar de manera simultánea. La iniciativa tiene una meta clara, a tenor de las palabras del promotor Iván Moar. “En Aragón no había un concepto parecido, y yo sabía que Zaragoza necesitaba un festival con artistas del género ‘urban’ que tanto nos gustan a la gente joven”.

Un total de 42 artistas

La alineación del festival es muy completa en los géneros descritos, con figuras locales, nacionales e internacionales en un balance equilibrado. En el Main Stage le tocará abrir fuego al zaragozano Hugo Irigoyen (17.00), al quien seguirá Iván Ortiz (18.20). A las 19.50, la llegada de Brian Cross ya supone un punto de inflexión en cuanto a impacto:el experimentado DJ y productor catalán gozó de un impacto internacional tras su alianza con el vocalista Robert Ramírez en el exitazo ‘Sick of love’ a principios de la pasada década. Un himno que ha calado en la siguiente generación.

A las 21.25 Funzo & Baby Loud tomarán el relevo, y les seguirá Saiko a las 22,30. Con Chimbala (23.25) aterriza otro de los pesos pesados de la cita: ‘Feliz’ o ‘El boom’ harán vibrar a la concurrencia antes de que llegue el estadounidense Justin Quiles (0.40), gran estrella de la primera jornada. es la otra gran estrella de la cita:un exponente del trap y el reguetón con audiencias millonarias y nombres de peso en el apartado de las colaboraciones, desde Kevin Roldán (que actúa este sábado en Zuera) al colombiano J Balvin, Karol G, Don Omar y Maluma.

Maikel de la Calle (1.40), Fumaratto (2.30), Dj Karmin (3.30) y Mykkriss (4.45) pondrán el lacito a la jornada.

El escenario Techno

El segundo y no menos importante escenario del Zuera Sound tiene a Aaron MVP (17.00) como encargado de lanzar los primeros desafíos sonoros a las masas danzantes, que deberán lidiar además con el sol: no se atisban nubes en el horizonte zufariense, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que augura no obstante una temperatura pasable para las horas de actividad musical en el circuito:entre los 18 y los 22 grados, sin atisbo de lluvia en la predicción.

La tarde continuará en este espacio con Juan Morte (17.40), Sergio Originals (18.10), Santi Buey (18.50) y Mr. Bonn (19.30), para seguir en salidas más extensas con Sansixto (20.35), Squire (22.35) y Raúl Pacheco (0.35). Alas 2.35 llega la estrella techno del día, el esloveno Umek, un talento precoz de los platos que mezcla, crea, produce y edita desde 1993. The Telowheads cerrarán la madrugada en este espacio desde las 4.05 hasta las 6.00.

Este sábado también se comienza a las 17.00, con un rosario de nombres de amplio calado entre el público más joven: Cano, Pole, Mora, KevinRoldán o Ryan Castro destacan en el Main Stage, mientras que en la zona Techno se cuenta con Maite Dedecker, Frank, Esther Bronchal o el veterano Cristian Varela.