Festivales: no solo macro

La comentada burbuja de los grandes festivales no llega nunca a pincharse y ahí siguen, en 2023, como un negocio que mueve buena parte del dinero de la música en España; aplaudido y aupado, además, por la administración pública (no hay territorio que no quiera tener el suyo).

Nada queda de los afanes contraculturales que les dieron origen hace décadas. Su éxito sostenido los ha ido haciendo tan populares como antipáticos para algunas gentes del sector: en los últimos meses se han publicado al menos dos documentados libros que cuestionan este modelo por considerarlo depredador para el entramado cultural. Se les achaca ser una apisonadora consumista, que, si bien puede aportar sabrosos beneficios a sus organizadores y a unos cuantos intérpretes, aquellos que aparecen en letras grandes en sus carteles, asfixia a los demás, debilitando el circuito natural de la música en vivo, que es el de las salas.

Desde la perspectiva del aficionado, este vería menguada en realidad la oferta porque cuando se persigue atraer a las masas la tendencia es la homogeneización (gustos minoritarios o artistas ‘problemáticos’, fuera) y porque, incluso si lo que se aspira a ver es a los grupos de primera línea, estos reducen sus comparecencias, limitando las giras o renunciando a ellas, al salirles más a cuenta actuar un solo día ante multitudes. Se les reprocha asimismo que estén acaparando las subvenciones, el maltrato a sus empleados, hasta los efectos nocivos en el medio ambiente...

Pero fuera de las grandes ciudades, en Aragón, donde la temporada festivalera está en pleno funcionamiento desde hoy con El Bosque Sonoro de Mozota y el nuevo Zuera Sound, no se juega solo a lo macro (que también) y aquellos festivales que proliferan en verano a otras escalas, más humanas, siguen siendo valiosos para dar oportunidades a los músicos e igualmente para las artes escénicas; además de para mover programación por una comunidad autónoma extensa y mal articulada. Hasta los hay todavía guiados por cierto espíritu comunitario.