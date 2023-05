Ana Mena ofrecerá un concierto en Teruel el 6 de julio, durante las Fiestas del Ángel.

La cantante Ana Mena ofrecerá un concierto en la capital turolense el próximo 6 de julio en el marco de las Fiestas del Ángel. Será a las 23.00, en la zona de aparcamiento junto al palacio de Exposiciones.

La artista presentará en Teruel su nuevo álbum, Bellodrama, tras una trayectoria ya que acumula 44 discos de platino, un disco de diamante y cuatro discos de oro en Europa, tal y como ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Teruel.

Las entradas se podrán adquirir a partir del lunes, 15 de mayo, en 'www.entradasteruel.com' al precio de 20 euros y, en taquilla, por 30 euros.

Ana Mena comenzó desde muy joven en el mundo de la interpretación y de la música, habiéndose consolidado como una de las artistas femeninas más destacadas de la nueva escena pop y urbana, contando con una gran proyección internacional debido a los éxitos conseguidos en Latinoamérica, Francia e Italia, han apuntado las citadas fuentes.

La publicación de 'Index' -en 2018- fue en sus propias palabras "el debut de una chica que canta desde pequeña y que ama la música". Mena comenzó a hacer sus pinitos musicales en un canal autonómico, trabajó después a las órdenes del cineasta Pedro Almodóvar en 'La piel que habito' y fue Marisol para la televisión.

La cantante se reconoce admiradora de Ariana Grande, pero también del flamenco de Diego El Cigala y Niña Pastori o "del de la feria y los rebujitos" a lo Andy y Lucas. "No me gustan las etiquetas, porque hoy estoy con 'Música ligera', pero mañana de repente hago 'Las 12' y quiero tener la libertad de seguir navegando entre estilos que me gustan. Una artista tiene que divertirse y experimentar", ha defendido la joven.