Cristina Soria, sobre su paso por 'Sálvame': "Ha sido un regalo que no esperaba"

'Sálvame' ha finalizado este viernes tras 14 años de emisión. Cristina Soria (Calatayud, 1975) es periodista, escritora y 'coach' en el programa de Telecinco. Tras colaborar durante años en 'Sálvame', la bilbilitana hace un repaso de todo lo que ha aprendido en esta etapa de su vida.

Después de varios años trabajando en uno de los programas más vistos en España, ¿cómo está llevando el final de ‘Sálvame’?Con nostalgia. Durante este tiempo he conocido a un equipo increíble, tanto los que dan la cara en este programa como cámaras, regidores, equipo de maquillaje y peluquería… Hemos vivido momentos de todo tipo, y dejar de verlos te crea esta nostalgia.

Además de escritora de varios libros, usted es periodista y 'coach', ¿cómo ha sido combinar ambas facetas en la televisión?Para mí ha sido un regalo que no esperaba, y un auténtico aprendizaje. Cuando comencé a ejercer de periodista nunca quise hacerlo delante de las cámaras, me gustaba estar detrás y otros soportes como la radio. Estar en 'Sálvame' me supuso un entrenamiento exprés. Si, además, tengo la suerte de poder divulgar sobre el ‘coaching’ y la comunicación no verbal, y que las personas que nos han visto durante años puedan sentir cierta curiosidad, no puedo estar más que agradecida. Estar delante de las cámaras también te obliga a lidiar con la opinión de la gente, porque no a todo el mundo le gustas, y te obliga a tener que resituarte continuamente.

¿Cómo valora su paso por ‘Sálvame’? ¿Qué aprendizaje se lleva?Para mí ha sido muy positivo, me ha permitido hacer cosas que nunca me imaginé, como escribir mis libros, hacer un programa de 'coaching' en Mediaset, me ha acercado a personas con las que he realizado procesos de 'coaching' que no hubieran llegado a mí de la misma manera. He conocido a gente muy interesante de la que he aprendido. Y me ha sacado de mi zona de confort. Como decía antes estar en 'Sálvame' es estar en un lugar vivo y que cambia de un momento a otro, y para mí que me gustaba tener todo controlado, me ha llevado a la flexibilidad, improvisación y a fluir continuamente.

El tema de la salud mental, como admitir que a veces se necesita ayuda en este ámbito, está cada vez más normalizado. ¿Cree que su paso por televisión ha ayudado a que se visibilice este aspecto?Tratar el tema de la salud mental no me corresponde a mí. Nosotros trabajamos con personas sanas que quieren alcanzar sus objetivos. Pero, a lo largo de estos años, han pasado tantas personas por ese plató que sin duda ha sido un empujón para poner sobre la mesa la salud mental y hablar con normalidad de ella. Durante la pandemia, que ahora vemos más alejada, el programa acompañó durante esos momentos de encierro y en los que muchas personas vivían solas.

¿Cuáles son las barreras que todavía quedan por destruir en este ámbito?Quedan muchas. Esto acaba de comenzar. Y debemos a eliminar de nuestro lenguaje ciertas palabras. Al igual que entender que se tratan de enfermedades como otras de las que hoy en día hablamos con más normalidad. Creo que es fundamental tenerlo en cuenta en la educación, para que las nuevas generaciones no crezcan con esos prejuicios.

En su libro ‘Renuévate’ incide en el impacto de la pandemia de covid en nuestras vidas. ¿Cree que la televisión de entretenimiento, como ‘Sálvame’, fue una herramienta para poder sobrellevar el confinamiento?Absolutamente. Además, pasados los primeros días, comenzó a dar un contenido que no sólo era hablar de covid y de número de fallecidos. Poder ofrecer otro tipo de contenido supuso una distracción y un acompañamiento.

¿Cuál es alguno de los momentos que recuerda con más cariño de ‘Sálvame’?No me podría quedar con uno después de 10 años. Ha habido momentos en los que me he reído muchísimo, haciendo los retos, otros han sido muy emotivos, y lo mejor de todo es que no tengo ningún recuerdo feo. Me he sentido muy querida por todos mis compañeros, aunque en ocasiones no se lo hiciera pasar muy bien.

¿Qué ha aportado 'Sálvame' a su público?Para mí, entretenimiento, distracción y compañía. Y esto nos lo ha transmitido la gente cuando se han acercado a saludarnos.

Aparte de ‘Sálvame’, usted sigue apareciendo en varios programas de Mediaset. ¿Seguiremos viéndola en televisión?La bola mágica no la tengo. Quién sabe. Si hay más oportunidades serán bien recibidas, y si no, seré igualmente feliz. Mi paso por televisión siempre lo vi como un medio y no como un fin. Y por eso he disfrutado tanto de ella.