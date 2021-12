Cristina Soria Ruiz: "Sonreír es gratis y en los tiempos que corren no está nada mal hacerlo"

¿Cuántas piezas de nuestra vida se han visto desencajadas en esta pandemia? ¿‘Renuévate’ nos presta las herramientas necesarias para recolocar estas piezas?

Esta pandemia cada uno la ha vivido de manera particular y habrá visto qué piezas han quedado desencajadas. Lo que sí ha sido común es ver cómo nuestra vida planificada de manera más o menos hermética se puso patas arriba. De eso va ‘Renuévate’, de entrenar nuestro cerebro para estar preparados cuando la incertidumbre llegue a nuestra vida, bien sea por una pandemia o por una circunstancia más personal.

Unas herramientas que, además, nos ayudan a generar hábitos nuevos. ¿Es importante dejar de pensar que no podemos hacer algo e intentarlo?

Nuestro principal obstáculo cuando tenemos un objetivo delante o tenemos que afrontar un cambio es nuestro propio autosabotaje que nos convence de que no podemos hacer ciertas cosas. Para nuestro cerebro es mucho más cómodo no actuar, no gastar energía y seguir en su zona de confort. Dar un paso adelante y ponernos en marcha supondrá, en un primer momento, un gran desgaste de energía, pero una vez que veamos que tenemos resultados nos reafirmará.

En sus libros anima al lector a realizar actividades. ¿Es para hacerle sentir que forma parte de la tarea de aprendizaje?

El coaching es acción. Por eso, poner en práctica las herramientas que aparecen a lo largo del libro nos enseña a cambiar de actitud y ponernos manos a la obra. Con las actividades el lector se siente más seguro a la hora de ponerlas en práctica porque tiene que contestar preguntas que posiblemente nunca antes ha hecho.

¿Qué importancia tienen los cuidados físicos en la renovación?

El autocuidado supone dedicarse tiempo a uno mismo, escucharse, prestarse atención, mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Además, incorporar el ejercicio físico supone una liberación de endorfinas y serotoninas, neurotransmisores que nos proporcionan bienestar.

Su discurso invita al optimismo, porque siempre habla con una sonrisa en la boca. ¿Es importante sonreír?

Sonreír es gratis, algo que en los tiempos que corren no está nada mal. Además nos hace ser personas más confiables y cercanas. Nos empodera y, aunque solo sea por egoísmo, conseguimos más cosas sonriendo y si no remontémonos a cuando éramos niños. La sonrisa se contagia, con lo que estoy convencida que esta pequeña acción haría mucho más fácil nuestra convivencia y disminuiría las tensiones y el malestar que se palpa últimamente.

¿Qué papel juega el agradecimiento en su vida?

Para mí es fundamental incorporarlo en mi día a día. Y así comienzo todas las mañanas después de una pequeña meditación. Agradecer nos permite ser más conscientes de nosotros mismos, nos ayuda a tener los pies en la tierra.

¿En qué escalón ponemos la frustración y el enfado?

Son parte de la vida y deben estar ahí porque nos dan información de nosotros mismos. Lo importante es saber gestionarlos. Manejar la frustración nos aporta paciencia y capacidad de creatividad.

¿Es necesario tomar más conciencia de por qué actuamos o sentimos de una manera u otra?

A nadie nos gusta pensar que podemos ser responsables de lo que nos pasa. Y posiblemente en muchas ocasiones sea responsabilidad de lo que está ahí fuera. Todos somos responsables de nuestra actitud y de nuestras decisiones. No se trata de sentirnos culpables, si no más bien de entender qué es lo que tenemos que cambiar.

¿Qué consejos nos daría para afrontar renovados 2022?

Que no esperemos al año nuevo para hacer los cambios que deseamos. Podemos hacerlo mañana mismo. Pero, si hay alguien que se lo quiere proponer para el 2022, dedíquense unos minutos al día para escucharse. Así sabrán qué es lo que tienen que renovar de su vida. Dejen la queja a un lado y pónganse manos a la obra.