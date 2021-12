Carlos Castán: "En esta última década, la literatura aragonesa está viviendo una edad de oro"

"Este premio me ha hecho muy feliz por diferentes razones", confiesa el escritor Carlos Castán. "Porque el nivel de la literatura aragonesa es altísimo, porque es un premio de prestigio y el jurado está compuesto por personas que admiro y por el hecho de venir de mi tierra. Ahora vivo en Madrid, y es una satisfacción muy grande ver que se acuerdan de ti a pesar de no estar en el día a día", añade.

Experto en el relato y el cuento –en su obra figuran títulos como ‘Frío de vivir’, ‘Solo de lo perdido’, ‘Museo de la soledad’ o ‘Cuentos’, su última obra que recoge toda su obra cuentística; además de alguna novela, como ‘La mala luz’–, Castán se considera seguidor acérrimo del suplemento Artes & Letras. "Siempre lo he seguido, desde que era bastante joven, porque me ponía en contacto con los libros, las exposiciones, el mundo que más me interesaba. Yo esperaba que llegase el jueves y lo leía de cabo a rabo para estar al día a día", apunta. "Además, conozco a mucha gente que escribía y escribe en él, he colaborado en alguna ocasión por petición de Antón y siempre que ha aparecido alguna reseña o entrevista mía, me han tratado con mucha generosidad y cariño. Lo considero muy familiar y vinculado a mi historia, no solo como escritor sino como persona", añade.

Como miembro del panorama literario aragonés, el escritor se deshace en elogios hacia su colectivo: "En la última década, la literatura aragonesa está viviendo su particular edad de oro, tanto en narrativa como en prosa. Hay bastantes autores muy potentes, y no lo digo solo por el hecho de ser aragoneses, sino porque están haciendo una obra maravillosa en todos los terrenos". "Uno siempre tiene más curiosidad por leer a autores que conoce y que ha seguido desde el principio y estoy seguro que en cualquier otra parte puedes encontrar buenos trabajos, pero la de Aragón es una de las literaturas más valiosas que conozco", señala.

Sobre los proyectos en los que se encuentra ahora inmerso, Castán compagina su tarea docente –imparte clases en un máster de la Escuela de Escritores de Madrid–, con la literaria: "Soy una persona que escribe despacio, he publicado varios libros a lo largo de bastante tiempo y ahora me encuentro en dos trabajos paralelos: una novela y un libro de cuentos, que voy haciendo lentamente. Tengo alguno de los textos de los cuentos y sobre la novela, está en una fase incipiente, y solo puedo avanzar que será un libro bastante atípico y personal", concluye.